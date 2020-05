ABD'de koronavirüsün kaynağı New York New York Times gazetesi, New York'ta mart başında görülen Kovid-19 salgının ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğunu ileri sürdü- Ülke genelinden toplanarak incelenen virüsün mutasyon izlerinin, yüzde 60-65 oranında New York kökenli çıktığı kaydedildi

Haber Merkezi 07 Mayıs 2020, 19:11 Son Güncelleme: 07 Mayıs 2020, 19:18 AA