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Koronavirüs ABDde koronavirüsün kaynağı New York
DÜNYA

ABD'de koronavirüsün kaynağı New York

New York Times gazetesi, New York'ta mart başında görülen Kovid-19 salgının ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğunu ileri sürdü- Ülke genelinden toplanarak incelenen virüsün mutasyon izlerinin, yüzde 60-65 oranında New York kökenli çıktığı kaydedildi

Haber Merkezi AA
ABD'de ölüm sayısı 75 bini geçti.
ABD'de ölüm sayısı 75 bini geçti.

ABD'de yapılan araştırmada, ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunun tespit edildiği belirtildi.

New York Times'ın eyaletlerden toplanan genetik örneklerin incelendiği Nextstrain verilerine dayandırdığı haberinde, New York’ta mart başında görülen Kovid-19 salgınının, ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, virüsün sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasağı önlemlerinin uygulamaya başlamadan önce New York’tan seyahat eden binlerce kişi tarafından ülkeye yayıldığı kaydedildi.

Virüsün mutasyon izleri takip edildi

Söz konusu bulguların, uzmanların, ülke genelinde toplanan 2 bin virüs örneğinin mutasyon izlerinin takip etmesi ve salgın modelleri ile enfekte olmuş insanların seyahat geçmişlerinin incelemesi sonucu ortaya çıktığı vurgulandı.

Teksas, Ohio, Louisiana, Idaho, Wisconsin ağırlıklı olmak üzere birçok eyaletten alınan örneklerin çoğunun, New York'ta ortaya çıkan virüsün kökenine uzanan farklı mutasyon izlerinin bulunduğuna işaret edildi.

Virüsün yeni insanları enfekte ettikçe mutasyona uğrayarak çoğaldığı ancak bu mutasyonların tipik olarak virüsün davranışını değiştirmediği ve kökeninin imzasını taşıdığı kaydedildi.

ABD’deki salgının yüzde 60-65’i New York kaynaklı

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Epidomolojisti Nathan Grubaugh, New York'tan yayılan salgının ülke genelindeki virüslerin yüzde 60-65'ini oluşturduğunu tahmin ederek, "Artık New York'un ülkenin geri kalanı için ilk çıkış yeri olduğuna emin olmak için yeterince veriye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, New York'ta ortaya çıkan virüslerin, Avrupa'daki salgınlara uzanan belirgin bir genetik imzası olduğu vurgulanırken, öte yandan ülkede ilk vakanın görüldüğü Washington eyaletinden yayılan virüslerin ise doğrudan Çin'e bağlanan izleri olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa'dan seyahat kısıtlaması önleminin geç alındığı belirtilen haberde, araştırmadaki verilerin, virüsün o zamana kadar zaten ülkede yayılmaya başladığını gösterdiği kaydedildi.

California Scripps Research'den İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Kristian Andersen'ın, "Geldiğimiz nokta, virüsün yayılmasını önlemede treni kaçırdığımız ve ülkedeki salgının yurt içi yayılmadan kaynaklandığı anlamına geliyor. Bu başkasının hatası değil, kendi hatamız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık kararnamesi ile 2 Şubat'tan itibaren ABD vatandaşları dışında seyahat eden yolcuların Çin'den, 11 Mart'ta da 26 Avrupa ülkesinden ülkeye girişlerini yasaklamıştı.

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