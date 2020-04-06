Koronavirüs ABDde ölü sayısı 10 bini geçti
DÜNYA

ABD'de ölü sayısı 10 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 335'e yükseldi. ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 335 oldu.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 347 bini buldu.

ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.

ABD, dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor.

ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

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