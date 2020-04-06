Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 9 bine yaklaştı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaştı.

Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a ulaştığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha koronavirüse yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi.

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Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 72'ye ve iyileşen kişi sayısının 17 bin 250'ye çıktığını aktaran Veran, son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 833 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Veran, ölü sayısının hastanelerde 6 bin 494'e ve yaşlı bakımevlerinde 2 bin 417'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 8 bin 911 olduğunu belirtti.

Halkın eve kapanmasının olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Veran, ülke genelindeki yaşlı bakımevlerinde kalanların hepsine Kovid-19 testi yapılacağını söyledi.

Fransa dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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Nice kentinde maske zorunluluğu

Öte yandan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, kentte bu hafta sonu serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına uyulmaması nedeniyle zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkanlar için yakın zamanda maske takma zorunluluğu getireceklerini belirtti.

Estrosi, her kent sakinine 1 ay boyunca kullanabilecekleri kadar maske verileceğini söyledi.

Kentte daha önce 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmişti.