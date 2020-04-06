Koronavirüs İkinci salgın dalgası gelebilir Çinde koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu
DÜNYA

İkinci salgın dalgası gelebilir: Çin'de koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turistik mekanlara ziyaretçi akını oldu

Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından ülkedeki turistik mekanlar ziyaretçi akınına uğradı. Uzmanlar ise Hong Kong'da Çin kaynaklı üçüncü bir salgın dalgasının olabileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Salgınla mücadele tedbirleri 3 aydan fazla süredir devam ediyordu.
Salgınla mücadele tedbirleri 3 aydan fazla süredir devam ediyordu.

CNN'in haberine göre, sağlık yetkililerinin salgın riskinin tamamen bitmediği uyarılarına rağmen Çin'de halk büyük şehirlere ve turistik alanlara akın etti.

  • Sıkı tedbirlerin ve seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından açık hava etkinliklerine katılmak isteyen on binlerce kişinin geçen hafta sonu en çok tercih ettiği yerlerden biri, Anhui eyaletindeki Huangshan milli parkı oldu.

Ziyaretçi sayısının günün erken saatlerinde 20 bini geçmesinin ardından yetkililer, parkın kapasitesini aştığı uyarısında bulunarak daha fazla ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da da deniz kenarındaki Bund bölgesinde mağaza ve restoranlar aylar sonra tekrar hizmete açıldı.

Bazı kentlerde de uyarılara rağmen halk parklara ve yeşil alanlara hücum etti.

Salgınla mücadele tedbirleri 3 aydan fazla süredir devam ediyordu.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Cıng Guang, Çin'in henüz salgını yenemediğini hatırlatmıştı.

Ülkedeki vaka sayılarının düşüşe geçmesinin ardından Pekin yönetimi, üretimin artması ve hizmet sektörünün normale dönmeye başlaması için girişimlerde bulunmuştu.

Hong Konglu uzmanlardan "üçüncü dalga uyarısı"

Çin ana karasındaki kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasının çok erken olduğunu düşünen uzmanlar, Hong Kong'da yeni Kovid-19 vakalarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Hong Konglu bulaşıcı hastalıklar uzmanı Yuen Kwok-yung, Avrupa ve Amerika kaynaklı yeni vakalara rastlanabileceğini belirterek Hong Kong'da Çin ana karası kaynaklı üçüncü bir salgın dalgası olabileceğine dikkati çekti.

Salgının hala ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Yuen, "Bu aşama hala umut verici değil. Beni en çok endişelendiren şey hafif semptomları olan hastalarda yetersiz test yapılması ki bu da salgının yayılımını durdurmamızı engeller" ifadelerini kullandı.

ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde bin 151 kişi hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde bin 151 kişi hayatını kaybetti

ABD’de on binlerce litre süt koronavirüs kaynaklı 'fazla arz' gerekçesiyle dökülüyor
KORONAVİRÜS
ABD’de on binlerce litre süt koronavirüs kaynaklı 'fazla arz' gerekçesiyle dökülüyor

Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Johnson'dan mesaj: İyiyim
KORONAVİRÜS
Karantina altındaki İngiltere Başbakanı Johnson'dan mesaj: İyiyim
Abone Ol Google News
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Pep'i yıkan haber

Pep'i yıkan haber

Annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Koronayı<br>yenip döndüler

Koronayı
yenip döndüler

​Sağlık çalışanlarını arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Türk bilim insanlarından büyük başarı.
70 bini aştı

70 bini aştı

Dünya genelinde bilanço giderek ağırlaşıyor.
200 bin kişinin<br>borcuna erteleme

200 bin kişinin
borcuna erteleme

​VakıfBank Genel Müdürü açıkladı...
Cesetler sokaklarda bekliyor

Cesetler sokaklarda bekliyor

​Halka karton kutular gönderildi...
Günlük<br> 8 milyon adet!

Günlük
8 milyon adet!

​Türkiye'nin en büyük maske fabrikası açılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.