ABD’de on binlerce litre süt koronavirüs kaynaklı 'fazla arz' gerekçesiyle dökülüyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle süt gibi temel gıda ürünlerine talep arttı. Diğer yandan süt ürünleri üreticileri salgın nedeni ile yüz binlerce restoran, okul ve üniversitenin kapanması nedeni ile devasa bir pazarı da kaybetti. Piyasada oluşan üretim fazlalığının fiyatları da düşüreceği endişesi taşıyan peynir üreticileri mandılaralardan sütleri dökmelerini istedi. ABD’nin Wisconsin eyaletindeki West Bend’de mandıra çiftlikleri de koronavirüs salgını nedeniyle günde on binlerce galon (1 galon yaklaşık 3.8 litre) sütü dökmeye başladı.

What a waste! #COVID19Pandemic is forcing Dairy farmers to dump their milk down the drain so the milk market doesn’t implode. Why not give it away to those who need it? We’ll get to the bottom of it at 6:00. pic.twitter.com/ZXp2uSjWQa — Shaun Gallagher (@ShaunGalNews) April 2, 2020

Sütleri derhal dökmemiz istendi

West Bend’deki Golden E çiftliği, sütü dökmelerinin nedenini, pazardaki aşırı arz olarak açıklıyor. Günde 25 bin ile 30 bin galon sütün döküldüğü tahmin ediliyor.Çiftçilerden Ryan Elbe, “31 Mart’ta sütü derhal boşaltmaya başlamamız gerektiği çağrısında bulunuldu. Anladığım kadarıyla, fazla miktarda süt var” dedi.

"Muazzam bir pazarı kaybettik"

Peynir Üreticileri Derneği Genel Müdürü John Umhoefer, “Bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat yüz binlerce restoran, okul ve üniversite kapalıyken muazzam bir pazar kaybettik” diye konuştu.

REKLAM

"İhtiyacı olanlara bağışlansın"

Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığının (USDA) sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması için adım atmasını istiyor. Umhoefer, “Hükümetin beslenme programlarına ve okul öğle yemeği programlarına vermek için süt ve süt ürünlerini almasını istedik. Böylelikle insanları besleriz ve mandıra çiftliklerine paralarını almaları için yardımcı oluruz” dedi.

Editörün notu: Arz, üreticilerin üretip satmaya hazır oldukları mal miktarını ifade eder. Talep, bir malın satın alınma isteğidir