Koronavirüs ABDde on binlerce litre süt koronavirüs kaynaklı fazla arz gerekçesiyle dökülüyor
DÜNYA

ABD’de on binlerce litre süt koronavirüs kaynaklı 'fazla arz' gerekçesiyle dökülüyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların süt ürünleri gibi temel gıdalara olan talep artarken, binlerce restoranın ve okulların kapalı olmasından dolayı üretilen sütler elde kalmaya başladı. Oluşan fazla arzın fiyatları düşürmemesi için süt tedarikçilerinden sütleri dökmeleri istendi. Çiftçilerin günde 25 bin ile 30 bin galon sütü döktüğü tahmin ediliyor. Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığı'na sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması çağrısı yapıyor.

Haber Merkezi Reuters
ABD'deki mandıra sahipleri, piyasadaki arz fazlasını azaltmak için ürettikleri sütlerini dökmeye zorlanıyorlar.
ABD'deki mandıra sahipleri, piyasadaki arz fazlasını azaltmak için ürettikleri sütlerini dökmeye zorlanıyorlar.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle süt gibi temel gıda ürünlerine talep arttı. Diğer yandan süt ürünleri üreticileri salgın nedeni ile yüz binlerce restoran, okul ve üniversitenin kapanması nedeni ile devasa bir pazarı da kaybetti. Piyasada oluşan üretim fazlalığının fiyatları da düşüreceği endişesi taşıyan peynir üreticileri mandılaralardan sütleri dökmelerini istedi. ABD’nin Wisconsin eyaletindeki West Bend’de mandıra çiftlikleri de koronavirüs salgını nedeniyle günde on binlerce galon (1 galon yaklaşık 3.8 litre) sütü dökmeye başladı.

Sütleri derhal dökmemiz istendi

West Bend’deki Golden E çiftliği, sütü dökmelerinin nedenini, pazardaki aşırı arz olarak açıklıyor. Günde 25 bin ile 30 bin galon sütün döküldüğü tahmin ediliyor.Çiftçilerden Ryan Elbe, “31 Mart’ta sütü derhal boşaltmaya başlamamız gerektiği çağrısında bulunuldu. Anladığım kadarıyla, fazla miktarda süt var” dedi.

"Muazzam bir pazarı kaybettik"

Peynir Üreticileri Derneği Genel Müdürü John Umhoefer, “Bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat yüz binlerce restoran, okul ve üniversite kapalıyken muazzam bir pazar kaybettik” diye konuştu.

"İhtiyacı olanlara bağışlansın"

Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığının (USDA) sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması için adım atmasını istiyor. Umhoefer, “Hükümetin beslenme programlarına ve okul öğle yemeği programlarına vermek için süt ve süt ürünlerini almasını istedik. Böylelikle insanları besleriz ve mandıra çiftliklerine paralarını almaları için yardımcı oluruz” dedi.
Editörün notu: Arz, üreticilerin üretip satmaya hazır oldukları mal miktarını ifade eder. Talep, bir malın satın alınma isteğidir

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