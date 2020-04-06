Koronavirüs Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 300 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 302 bin 421'e ulaştı.
En çok vaka görülen ülke 340 bin 371 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.
  • Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:
  • Fransa (92 bin 839), İran (60 bin 500), İngiltere (51 bin 608), Türkiye (27 bin 69), İsviçre (21 bin 652), Belçika (20 bin 814), Hollanda (18 bin 803), Kanada (15 bin 853), Avusturya (12 bin 267), Portekiz (11 bin 730), Brezilya (11 bin 516) ve Güney Kore (10 bin 284).


Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.
Salgın nedeniyle dünya genelinde 71 bin 958 kişi hayatını kaybetti.

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