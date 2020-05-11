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Koronavirüs AFAD Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385i tahliye edildi
TÜRKİYE

AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 60 bin 385'i tahliye edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, yurtlarda karantinaya alınan 70 bin 672 kişiden 60 bin 385'inin tahliye edildiğini bildirdi. AFAD, yeni tip koronavirüs nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 164 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilen kişiler karantinaya alındığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 2011 AFAD personeli görev aldı.
Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 2011 AFAD personeli görev aldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, bugüne kadar 77 ildeki 165 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu ile özel yurtlarda, büyük bölümü yurt dışından getirilenler olmak üzere 70 bin 672 kişi karantinaya alındı.

  • Yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayarak tahliye edilenlerin sayısı, bugün itibarıyla 60 bin 385 kişiye ulaştı. Bu kişiler, AFAD'ın koordinesinde memleketlerine ücretsiz gönderildi.

Karantina ve tahliye işlemleri sırasında 2011 AFAD personeli görev aldı.

Ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek gruplarında 1085 AFAD personeli 446 araçla mesai yapıyor.

AFAD'ın söz konusu faaliyetleri kapsamında harcanan miktar bugün itibarıyla 71 milyon 294 bin 214 lira oldu.

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