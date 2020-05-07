AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 54 bin kişi tahliye edildi

AK Parti İstanbul'dan sağlık çalışanlarına çok özel teşekkür klibi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bütün dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Koronavirüs salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi yayınladı. İçinden geçtiğimiz bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına “minnet” ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.