İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı

AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarından sağlık çalışanlarına mesaj

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları, Sağlık çalışanlarıyla ilgili bir bir video çekerek farkındalığa dikkat çekti. Videoda 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' şiarıyla tüm sağlık çalışanlarımıza, bir gün değil her gün emeklerinden dolayı minnettarız. İyi ki varsınız ' denildi.