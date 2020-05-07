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Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak valileri katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında video konferans yöntemiyle Ege Bölgesi Emniyet ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 ilin valisiyle güvenlik toplantısı yaptı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, video konferans yöntemiyle düzenlenen bölge güvenlik toplantısından fotoğraflara yer verildi.

Soylu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak valileri ile güvenlik ve göç birimlerinin yöneticilerinden bilgi aldı.

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Toplantıya katılanlar

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da yer aldı.

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