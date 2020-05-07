Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Mayıs koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölüm sayısı 57, vaka sayısı bin 977

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

Toplam iyileşen sayısı 83 bine yaklaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1977 koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 133 bin 721 can kaybı 3 bin 641 oldu. Son 24 saatte 4 bin 782 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 82 bin 984 oldu.

"Virüsü tedbirlerle yenmeliyiz"

Bakan Koca'nin Twetinde, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil" ifadeleri yer aldı.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

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