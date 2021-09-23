Koronavirüs Aile Hekimleri Derneğinden bebeklere yanlışlıkla aşı iddiasına yönelik açıklama
TÜRKİYE

Aile Hekimleri Derneği'nden bebeklere yanlışlıkla aşı iddiasına yönelik açıklama

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürdü. Aile Hekimleri Federasyonu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Aile Hekimleri Derneğinden bebeklere yanlışlıkla aşı iddiasına yönelik açıklama
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bazı sağlık ocaklarında bebeklere ‘yanlışlıkla’ koronavirüs aşısı yapıldığını ileri sürdü. NTV’ye konuşan Prof. Dr. Kurugöl, şunları söyledi: “Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela başka bir aşıyla, hepatit b aşısıyla, kızamık aşıyla karıştırabiliyorlar sağlık ocaklarında. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde. Ve son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları da yayınlayacağız yakın zaman içinde çok ünlü bir tıp dergisinde. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor.”

Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı

AİLE HEKİMLERİ FEDERASYONU'NDAN İDDİALARA AÇIKLAMA

Haber Global'in aktardığı bilgilere göre; Aile Hekimleri Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezlerinde "yanlışlıkla" aşı sırası gelmemiş kişilere uygulama yapıldığı iddiası gereği yansıtmamaktadır. Aşılar barkod okutarak, sistemle eşleşme yapılarak vatandaşlara uygulanmaktadır" denildi.

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