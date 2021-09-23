Prof. Dr. Kurugöl: Sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, yanlışlıkla 6 aylık veya 1 aylık bebeklere Kovid aşısı yapıldığını iddia etti. Kurugöl, bunun bebeklerde hiçbir yan etkiye neden olmadığını ve sonuçların ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ülkemizde son olarak 12 yaş üstüne velisinin izni ile aşı onayı verilmişti. Çocuklarda vaka sayısının artması nedeniyle NTV'ye açıklamalar yapan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, çok tartışılacak ifadeler kullandı.

OYNAT 00:39 Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den tartışma çıkaran iddia: Bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl, sağlık ocaklarında bebeklere 'yanlışlıkla' korona aşısı yapıldığını öne sürdü. Kurugöl, 'Son derece iyi antikor oldu. 6 aylık bebekte, 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Küçük bebeklerde bile, yüksek doz verseniz bile yan etki açısından bir sıkıntı olmuyor.' dedi. Açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem maddesi oldu. BiP'te paylaş

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Prof. Dr. Zafer Kurugöl

6 AYLIK BEBEKLERE "YANLIŞLIKLA" KORONA AŞISI YAPILDI

Yanlışlıkla 6 aylık bebeklere kızamık veya Hepatit B gibi aşılar yerine Kovid aşısı yapıldığını belirten Kurugöl, bu durumun onlara hiçbir yan etkisi olmadığını hatta antikor sağladığını ifade etti. Bu konudaki sonuçların ise yakında ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacağını da ekledi.

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"SONUÇLAR ÜNLÜ BİR TIP DERGİSİNDE YAYINLANACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarında Kurugöl şunları söyledi:

"Zaman zaman yanlışlıkla bazı durumlar oluyor. Mesela sağlık ocaklarında yanlışlıkla Hepatit B ve kızamık gibi başka bir aşıyla karıştırabiliyorlar. Küçük çocuklara Kovid aşısı yapıldığı oluyor. Biz böyle vakalarla da karşılaştık. Sizi temin ederim hiçbir yan etki olmadı bu kişilerde ve son derece de iyi antikor oldu. 6 aylık veya 1 aylık bebekte bile çok iyi şeyler oldu. Bunları yayınlayacağız zaten. Ünlü bir tıp dergisinde yayınlanacak. Küçük bebeklerde yüksek doz verseniz bile yan etkisi açısından bir sıkıntı olmuyor."

"YANLIŞ İFADEM OLDUYSA HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Prof. Dr. Zafer Kurugöl sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken sözlerinin ardından bugün NTV canlı yayınında kendisini yanlış ifade ettiğini ve bundan dolayı herkesten özür dilediğini söyledi. Kurugöl, bu durumda tek bir bebek olduğunu belirterek sözlerini düzeltti.

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“Bunu gizleyecek bir şey yok. Bunu aşı karşıtlığına çevirmek gerçekten vicdansızlık” diyen Prof. Kurugöl, “Vurgulamak istediğim şey şudur; bir küçük bebekte bile yan etki yapmayacak kadar güvenli bir aşı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama olayı yanlış bir şekilde yorumladılar. Burada gerçeklere hakaret ediyorlar. Bunu yapanlar toplum sağlığını tehlikeye atıyorlar” dedi.

Prof. Dr. Kurugöl canlı yayında şunları söyledi:

"Uzun süren bir röportajda akşam saatlerinde günün yorgunluğuyla bazı şeyleri yanlış ifade etmemden dolayı bir yanlış anlama olmuş olduysa yanlış anlayan herkesten özür dilerim. Dünyanın en güvenli sistemlerinden bir tanesi Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin yapmış olduğu aşı sistemidir. Kesinlikle hepsinin barkodu alınır, en uygun şekilde soğuk zincirde taşınır, 7/24 aşılar takip edilir."

Kurugöl yapılan aşılama ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

Bu aşılama Ege Üniversitesi’nde yapılmamıştır. Bu aşı burada yapılmış değil. Bu aşı 104 milyon dozun içerisinde münferit bir tek şimdiye kadar Türkiye’de görülmüş bir olaydır. Zaten gerekli işlemi, Sağlık Bakanlığı’nda adli kurumlarda işleme almışlardır. Bize niçin gelmiştir? Bize İzmir dışında yapılan bu aşı, yapıldığında çocuk burası bölgenin en güçlü hastanesi olduğu için bize gelmiştir. Bu çocuğun izlenimini biz yaptık. Bu çocuğu her açıdan kalbini böbreklerini hem laboratuvar tetkiklerini izledik. Çok ciddi bir şekilde izledik. Aşı yapılır yapılmaz zaten bunu yapan kişiler bunu gizlemiş değillerdir, bilerek de yapmamışlardır. Aile sağlığı merkezlerinde milyonlarca kişiye aşı yapılıyor. Öyle büyük bir hizmet veriyorlar ki, onların hizmetlerini yok saymak böyle münferit bir olayla aşılamayı ve aşı yapan kurumları karalamak bence vicdansızlıktır. Biz sadece Ege Üniversitesi olarak bu çocuğu monitilize ettik. Günlerce izledik en ufak bir şey olur mu diye. En ufak bir şey olmadı. Ondan sonra her gün kontrole geldi. Beni vurgulamak istediğim şudur; küçük bir bebekte bile Kovid aşısı yaptığınızda yan etki ortaya çıkmıyor. Çocuklarda insanlarda aşılama çok önemlidir.

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