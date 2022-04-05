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Koronavirüs Almanya resmen duyurdu Zorunlu karantina kalkıyor
DÜNYA

Almanya resmen duyurdu: Zorunlu karantina kalkıyor

Almanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kovid-19 salgınında PCR testi pozitif çıkanlara uygulanan karantina zorunluluğu 1 Mayıs tarihinden itibaren kaldırılacağı duyuruldu. Bu durumda karantinanın "gönüllülük" esasına dayanacağı belirtilirken, koronavirüs için "Dönüm noktasına ulaşmış görünüyoruz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Almanya resmen duyurdu: Zorunlu karantina kalkıyor
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.

Almanya'da, Kovid-19 salgınında PCR testi pozitif çıkanlara uygulanan karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, düzenlediği basın toplantısında, eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını belirtti.

  • Lauterbach, mevcut uygulamaların devam ettirilemeyeceğini ifade ederek 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin "büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını" kaydetti.

Sağlık alanında çalışanlar hariç herkese 5 gün karantinaya girmeye yönelik "acil tavsiyede" bulunacaklarını aktaran Lauterbach, sağlık çalışanları için karantinaya girme zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Kovid-19 bulaşan ve karantinaya giren sağlık çalışanların 5 gün sonra negatif PCR test sonucuyla karantinayı sonlandırabileceklerini kaydetti.

"DÖNÜM NOKTASINA ULAŞMIŞ GÖRÜNÜYORUZ"

  • Lauterbach, salgının seyrine ilişkin iyimser olduğunu belirterek "Dönüm noktasına ulaşmış görünüyoruz. Vaka sayıları azalıyor ancak ülkede tehlikenin geçtiğini söyleyebilecek bir durumda değiliz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Almanya’nın büyük bölümünde Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kalktı.

Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bunların dışındaki yerlerde bu zorunluluk kaldırıldı.

Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu uygulaması da sürüyor.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

Sadece Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclislerinde alınan karar doğrultusunda tedbirler, nisan sonuna kadar devam edecek.

Kasım 2020'den beri karantinada kalıyor
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Vatandaşlara aşı çağrısında da bulunan Kayasan, \"Başkalarını öldürmeye hakkınız yok, yaşamak isteyen aşı olsun” dedi.
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Sarıyer’de yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında korona virüse yakalandı.
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Hastanede tedavi gören Kayasan, taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi.
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14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden \"korona pozitif\" sonucu iler karşılaştı.
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Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.
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Yaşadıklarını anlatan Kayasan, \"Üç yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer oldum, çok iyi bir hastanede. Kemik iliği transferim gerçekleşti. Fakat daha sonra Covid-19’a yakalandım.
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2020 tarihi itibariyle de Covid-19’le yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğumuz zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla on dört aydır beni yaşatıyorlar. Çok zor bir süreç.
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Hastanedekiler için de zor bir süreç, bizim için de. On dört aydır karantinadayım. Şu ana kadar eşim kaldı yanımda bir on gün ama negatif çıktı. İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı.
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Oğlum kaldı yanımda, o da negatif çıktı. Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde de kimseye bulaşmadı.
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Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının dediği şu; Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda.
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Semptomları yok ama Covid-19 olarak görünüyorsunuz. Anlatamıyorum” dedi.
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Covid-19’a ilk yakalanma sürecini aktaran Kayasan , “Lösemi olduğum için zaten karantina içerisindeydim. Çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye kontrole gidip geliyordum. Bu süreç içinde bir yerde yakalandım virüse. Covid-19 bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye bile başladığım anda sağ olsunlar İstanbul’da iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildi. İlk olarak dokuz ay kaldım hastanede.
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Sonra on gün bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye tekrar yattığımda Covid-19’un devam ettiğini söylediler. Tekrar tekrar test olmaya başladım. Beş ayda öyle yattım. Bugüne kadar toplam 14 ay Covid-19 ile birlikte geçti. Covid-19 ile beraber yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela.
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Geliyor, camın arkasından görüşüyoruz. Bazen internetten görüşüyoruz, görüntülü olarak. İnanır mısınız yani insan dokunmak istiyor.
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Benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak. Anlatması çok zor bir şey. O kadar rahatsızlık verici bir şey ki Covid-19 aşısı olamıyorum.
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Covid-19’um aileme sarılamıyorum. Covid-19’um kimseyle görüşemiyorum. Sosyal hayatım, aile hayatım diye hiçbir şey kalmadı. Covid-19 yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzım yok artık” diye konuştu.
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Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, “Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla ’bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş’ diyor.
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Ama hastaneye düştü mü ’Allah’ diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum. Söylediğiniz zaman da Covid-19 bölümüne refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada. Aşı olsanız ne olurdu?
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Sadece sizinle alakalı bir durum değil. Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz.
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İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu ahlaksızlık, vicdansızlık. Bana bir şey olmaz diyorlar.
Title
Benim fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Zaten gönüllüyüm. Ben başka bir aşı da olmayacağım, Turkovac aşısı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor.
Title
Doktora gidiyorum , bakıyor Covid-19’sun aşı olamazsın diyor. Ben ne yapacağım şimdi bana bir çare gösterin.
Title
Ben yine şunu söylüyorum. Aşı ol, hayatta kal.
Title
Hastaneye gidip perişan olmaktansa, ayakların yürürken hastaneye git aşını ol.
Title
Evine bile geliyorlar. Devlet sana her imkanı tanımış, yaşamak isteyen aşı olsun” ifadelerini kullandı.<br><br>
Kasım 2020'den beri karantinada kalıyor
İstanbul Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Covid-19'e yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

Çin'de inanılmaz görüntüler: Karantinada aç kalmamak için birbirlerine girdiler
FOTOĞRAF 5
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<br>Xi'an'ın 13 milyon sakini 23 Aralık'tan bu yana evlerine kapatılmış durumda ve gıda ile temel ihtiyaç maddeleri için bile dışarı çıkmaları yasak. Kent sakinleri bunlar için yetkililerin evlerine gelmesini beklemek zorunda.<br>
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<br>Terracotta Warriors ile ünlü popüler turizm merkezinde, 9 Aralık'tan bu yana 1.600 vaka bildirildi. Bu rakam düşük gibi görünse de Pekin, önümüzdeki ay Kış Olimpiyatları öncesinde virüsü tamamen ortadan kaldırmak için seferber olmuş durumda. Ancak ülkenin agresif 'Sıfır Kovid' politikası, salgının yeni merkez üssü Xi'an'da sınırlarına kadar test ediliyor.<br>
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<br>Yerel haberlere göre, Çin'de karantinaya alınmış kentte gece yarısı 1000 kişiyi evlerinden zorla çıkarıldı ve korkunç koşullardaki karantina tesislerine götürdü.<br>
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En son şoke edici önlemde, 1 Ocak gece yarısından hemen sonra Mingde 8 Yingli mahallesinde 30 otobüs ortaya çıktı ve tüm sakinlere evlerinden ayrılmalarını ve karantinaya girmelerini söyledi. Bir kullanıcı 1000 kadar kişinin araçlardan indiğini iddia ederken, bir diğeri evlerinin çevresinde 30 kadar otobüs gördüğünü söyledi.<br>
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Çin'de inanılmaz görüntüler: Karantinada aç kalmamak için birbirlerine girdiler
Salgın ihtimali karşısında dahi aldığı sert önlemlerle gündeme gelen Çin'de, bir gece yarısı insanlar zorla evlerinden alınarak karantina tesislerine götürüldü. İnsanların temel ihtiyaçları için bile dışarı çıkmasının yasak olduğu bölgede, dağıtımı yetkililer yapıyor ancak görevlilerin aksaması insanların açlıktan ölme noktasına gelmesine sebep oldu. Ülkede yiyecek için takaslar başladı.
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