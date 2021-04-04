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Ankara'da 'tam zamanlı uzaktan eğitim' kararı - Son dakika haberleri

Ankara'da 'tam zamanlı uzaktan eğitim' kararı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
Ankarada tam zamanlı uzaktan eğitim kararı - Son dakika haberleri
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Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 5, 6, 7 ile lise hazırlık 9, 10, 11'nci sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağladığı bildirildi. Ankara'da salgının seyri; vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin sürekli olarak gözlendiği ve gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirler alındığı anımsatıldı.

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'5, 6, 7'NCİ SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ'

Gelinen aşamada kentte özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki Covid-19 vaka sayılarındaki yükselişin, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'nci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi."

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere her türlü tedbir alınarak sadece hafta içi günlerde yapılabilmesine karar verildi.

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