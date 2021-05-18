Koronavirüs Ardahanda 2 köy karantinaya alındı Giriş ve çıkışlar kapatıldı
TÜRKİYE

Ardahan’da 2 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.

Haber Merkezi İHA
Ardahan’da 2 köy karantinaya alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
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Ardahan merkeze bağlı Çeğilli köyü ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan’a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı


Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrollü olarak yapılırken, toplu olarak yapılan ibadetler ve faaliyetler ertelendi.

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