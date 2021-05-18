Koronavirüs Kovid-19 tedavisi gören kadın 7inci kattan atladı
TÜRKİYE

Kovid-19 tedavisi gören kadın 7’inci kattan atladı

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde Kovid-19 tedavisi altında bulunan bir kadın 7’inci kattan atlayarak ağır yaralandı. Durumu ağır olan kadının intihar girişimiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Kovid-19 tedavisi gören kadın 7’inci kattan atladı
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Ağrı’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki B.A. isimli kadın, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı. Sabah saatlerinde hastanenin 7’inci katındaki koronavirüs servisinin camından atlayan kadın, hastanenin 3’üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı.

Savcılık inceleme başlattı

Sağlık görevlilerince çatıdan indirilen B.A. hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kadının intihar girişimiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

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