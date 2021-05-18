Kovid-19 tedavisi gören kadın 7’inci kattan atladı

Ağrı’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki B.A. isimli kadın, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı. Sabah saatlerinde hastanenin 7’inci katındaki koronavirüs servisinin camından atlayan kadın, hastanenin 3’üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı.
Savcılık inceleme başlattı
Sağlık görevlilerince çatıdan indirilen B.A. hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kadının intihar girişimiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı.