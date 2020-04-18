Artış hızı düştü: haftaya pik noktasını görebiliriz

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında daha önce yapıldığı gibi yine video-konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:

Bilim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

FİLYASYONDA % 97.5 BAŞARI

“Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekte en etkili yoldur. Sizlerle daha önce paylaştığım şema filyasyonun bir örneği idi. Filyasyon yüzde 97,5 oranlarına ulaştı. Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Vakaların temas zincirleri tespit edilerek gözetim altına alındı.”

EŞSİZ MÜCADELE

“Sağlığa yapılan yatırımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha test etmiş olduk. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken ilaç tedavisine başladık, olumlu sonuç verdi. Sosyal güvencesine bakmadan tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatürreeye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor. Bu farklılığımızı biz dünya bilim insanlarına hızla yayın yaparak göstermek istiyoruz, bunu da yapacağımıza inanıyorum.”

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65 YAŞ ÜSTÜ VAKA AZALDI

“Önce 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkışını kısıtladık. Bu tedbirler netice vermektedir. Bu kısıtlama sonucunda ileri yaşta pozitifte belirgin azalma gözlenmiştir. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35’i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18’e düştü. Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayrette görevine devam etmektedir. Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor.”

OYNAT 00:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kaybını açıkladı: Türkiye'de can kaybı 126 kişi artarak 1769'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, 'Türkiye'de bugün sonuçlanan test sonuçlarına göre koronavirüste 4 bin 353 pozitif vaka tespit edildi. 126 kişi hayatını kaybetti' dedi. Koca, 'Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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YENİ DALGA ÖNLENEBİLİR

“İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım. Tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Süreci Bilim Kurulu’nun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Rakamları hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir ‘pik’ (tepe) noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi rahatlatmamalı. Bu mücadelede çok önemli 3 unsur var; 1 vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızla tespit. 2 tedavide çok güçlü olmak. 3. bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz.”

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23 NİSAN’I KONUŞMADIK

Bakan Koca, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. Koca, Bilim Kurulu’nun sokağa çıkma yasağına ilişkin tavsiyesi olup olmadığı ve 23 Nisan’ın hafta sonunda sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin, “Bilim Kurulu’nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurulu. 23 Nisan’la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir” dedi. Koca maske dağıtımına ilişkin bir soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını hatırlatarak “20 ile 65 yaş arası vatandaşa bir kod vererek, eczanelerden temini yolunu tercih ettik. Kendilerine mesaj gelmeyen kişiler için veya telefonu olmayan, kaydı olmayan kişiler için de eczaneye müracaat ettiğinde kimlik doğrulaması sonrası yeniden bir kod verilme durumunu da sağladık. Şu dönemde eczaneler üzerinden maskeyi ücretsiz vermeye devam edeceğiz” cevabını verdi.

24 saatte 1542 taburcu

Sağlık Bakanı Koca, günlük vaka ve kayıplarla ilgili bilgi verdi. Koca, “Bu saat itibariyle bugün sonucu çıkan 40 bin 270 test ile toplam test sayımız 558 bin 413 oldu” dedi. Koca tanı konulan vaka sayısının 4 bin 353 olduğunu kaydederek toplam vakaların 78 bin 546 olduğunu söyledi. Can kaybının son 24 saatte 126 artarak bin 769’a yükseldiğini ifade eden Koca, son 24 saatte bin 542 hastanın iyileştiğini, toplam iyileşen sayısının 8 bin 631 olduğunu vurguladı.

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İnsanların umuduyla oynanmaz

Koronavirüs tedavisi için ilaç bulduğunu ifade eden Ercüment Ovalı’nın açıklamaları da sorulan Bakan Koca şunları söyledi: “Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye’de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Kovid-19’da ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmalarının da başladığını biliyoruz. Bununla ilgili merkeze de ‘23 Mart’ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize bilgilendirin’ dedik. Oradan bize gelmedi. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir. Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart’ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli, hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez.”