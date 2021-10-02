Koronavirüs Aşılama tam gaz sürüyor110 milyon dozu geçti
TÜRKİYE

Aşılama tam gaz sürüyor:110 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.

Haber Merkezi AA
Aşılama tam gaz sürüyor:110 milyon dozu geçti
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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ekim saat 19.00 itibarıyla 53 milyon 960 bin 267 birinci doz, 44 milyon 809 bin 240 ikinci doz, 11 milyon 233 bin 183 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 110 milyon 2 bin 679 oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 224 oldu.

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