Aşılama tam gaz sürüyor:110 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 110 milyon dozu geçti.Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ekim saat 19.00 itibarıyla 53 milyon 960 bin 267 birinci doz, 44 milyon 809 bin 240 ikinci doz, 11 milyon 233 bin 183 üçüncü doz aşı uygulandı.

Böylece toplam yapılan doz sayısı 110 milyon 2 bin 679 oldu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 873 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.