Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Asırlık çınarı korona bile deviremedi 101 yaşında hastalığı yendi
TÜRKİYE

Asırlık çınarı korona bile deviremedi: 101 yaşında hastalığı yendi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki Ömer Dinler, 10 günde hastalığı yenerek taburcu edildi. Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balon, alkış ve şarkılarla karşılandı.

Haber Merkezi AA
Ömer Amca, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Ömer Amca, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 101 yaşındaki Dinler, 19 Nisan'da koronavirüse yakalandığı belirlenerek KSÜ Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu
OYNAT 00:00
Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu
Türkiye'de korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya'da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının 'Erik Dalı' şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.

81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi
KORONAVİRÜS
81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan'da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Dinler, ayrılırken sağlık çalışanlarına "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız." dedi.


Daha sonra Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balon, alkış ve şarkılarla karşılandı.

'Bir şarkısın sen'i söylediler

Ömer Dinler'i kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde "Bir şarkısın sen" parçasını seslendirdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Dinler, "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin." diye konuştu.

  • Ömer Dinler, 14 gün izolasyonun ardından Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya devam edecek.
Abone Ol Google News
Sendikal pandemi!

Sendikal pandemi!

Yasak tanımayıp Kadıköy'de toplanmaya kalktılar...
En başarılı hastane görüntülendi

En başarılı hastane görüntülendi

​Koronaya karşı destan yazdılar, ölüm oranı yüzde 1'in altında.
DİSK rezaleti

DİSK rezaleti

​Ne sokağa çıkma yasağı dinlediler ne sosyal mesafe.
#evdekal'ıyoruz

#evdekal'ıyoruz

Pandemiden sonra göremeyeceğimiz İstanbul manzaraları...
Hırsız aile<br>yakayı ele verdi

Hırsız aile
yakayı ele verdi

Şehir şehir gezip evleri soyuyorlardı, biri de hamile...
Kanıtları gördüm

Kanıtları gördüm

​ABD Başkanı Trump'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.

Evimde gibiyim

Evimde gibiyim

​Fenerbahçeli futbolcu karantinada kaldığı yurttan mesaj yolladı.
Yalanı bile utandırdılar

Yalanı bile utandırdılar

İçerideki 'şizofren kitle' tuhaf bir yalan sarmalına girmiş durumda.
Hafter çöküyor

Hafter çöküyor

​Sebha kenti sakinleri desteklerini çektiklerini açıkladı.
Teşekkür<br>borcum var

Teşekkür
borcum var

​İlk kez plazma nakli yapılan hasta konuştu.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Süleymaniye mahzun

Süleymaniye mahzun

Namazlar münferit bir şekilde kılınıyor.
Darbe tehdidine tokat gibi cevap

Darbe tehdidine tokat gibi cevap

"Boğaz bu mevsim serin, yazın da derindir."
Muhalefete çağrı

Muhalefete çağrı

'Bu konu üzerinden siyaset yapmayalım'
Sessiz gece

Sessiz gece

​Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.
TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 1 Mayıs mesajı: Sahip olduklarımızdan en fazla payı olan üreten kardeşlerimizin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı: "Tarım, sanayi, teknoloji, sağlık, turizm, hizmet sektörü başta olmak üzere, hayatın her alanında sahip olduklarımızda en fazla payı olanlar çalışan, üreten kardeşlerimizdir. İçinde bulunduğumuz süreçte bu durum daha sarih bir şekilde anlaşılmıştır."
Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı
Ekonomi

Bakan Varank'tan G20'de 'uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması' çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı. Varank "Kovid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı" ifadelerini kullandı.
Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti
Dünya

Putin kriz çıkardı: Yeni yaptırdığı kiliseye kendisinin mozaiğini işletti

Rusya'da 2. Dünya Savaşı zaferinin anısına yapılan “Patriot” (Yurtsever) adlı parkın içine inşa edilen bir kilisenin mozaikleri tartışma konusu oldu. Yapının duvarlarına duvarına yapılan dev mozaikte resmedilenler arasında Rus lider Vladirmir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve SSCB liderlerinden Jozef Stalin'in de bulunması tepkilere neden oldu. Yaşanan tartışmaların ardından mozaik kaldırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.