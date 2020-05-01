Asırlık çınarı korona bile deviremedi: 101 yaşında hastalığı yendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 101 yaşındaki Dinler, 19 Nisan'da koronavirüse yakalandığı belirlenerek KSÜ Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

OYNAT 00:00 Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu Türkiye'de korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya'da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının 'Erik Dalı' şarkısıyla oynayarak taburcu edildi. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS 81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi

Sağlık çalışanlarına teşekkür etti

Virüsü 10 günde yenmeyi başaran Dinler, 29 Nisan'da sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Dinler, ayrılırken sağlık çalışanlarına "Allah sizden razı olsun, vazifeniz hayırlı olsun. Sizler peygambere komşu olacaksınız." dedi.



Daha sonra Dinler, 14 gün izolasyon süresince kalacağı yerde de balon, alkış ve şarkılarla karşılandı.

'Bir şarkısın sen'i söylediler

Ömer Dinler'i kapıda karşılayan kuruluş çalışanları, gitar eşliğinde "Bir şarkısın sen" parçasını seslendirdi. Bu sürpriz karşısında duygulanan Dinler, "Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah hükümetimize kuvvet versin." diye konuştu.