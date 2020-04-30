81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi



İkamet ettiği Hakkari’nin Kırıkdağı köyündeki evinden alınarak hastaneye getirilen 81 yaşındaki aşiret lideri Mehmet Adıyaman’ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı. 5 gün boyunca tedavi altında tutulan Adıyaman, virüsü yenmeyi başardı. Doktorlar ile hastane görevlilerinin tüm hastalarla yakından ilgilendiğini dile getiren Adıyaman, "Bu salgında bile bulunduğumuz katta 4 hastaydık. Bu da sağlık anlamındaki başarıyı gösteriyor. Allah tüm Türkiye halkına selametlik versin. Allah valimizden, bürokratlarımızdan, hastane görevlilerimizden ve devletimizden razı olsun. Sağlıkçılarımız o kadar ilgiliydi ki onlara ödül vermek lazım." diye konuştu.



DHA arşiv

Alkışlarla uğurlandı

Hakkari Devlet Hastanesinden Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, "Normalde hastaları bir haftada taburcu ediliyor, ancak hem ilerlemiş yaşı hem kronik hastası olmasına rağmen tedaviye iyi cevap vererek korona virüsü yenmesi bize umut vermiştir" ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Nejdet Demir, Müdür Yardımcısı Mustafa Yoldaş ile hastane çalışanları sağlına kavuşan Adıyaman’ı alkışlarla uğurladı.