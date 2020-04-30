Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs 81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi
TÜRKİYE

81 yaşındaki aşiret ağası korona virüsü yendi

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri 81 yaşındaki Mehmet Adıyaman, korona virüsü 5 günde yenmeyi başardı. Adıyaman hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Haber Merkezi İHA
Daha önce de Siirt'te koronavirüsü yenen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde taburcu olmuştu.
Daha önce de Siirt'te koronavirüsü yenen 4 kişi, davul ve zurna eşliğinde taburcu olmuştu.


İkamet ettiği Hakkari’nin Kırıkdağı köyündeki evinden alınarak hastaneye getirilen 81 yaşındaki aşiret lideri Mehmet Adıyaman’ın yapılan tahlil sonuçları pozitif çıkmıştı. 5 gün boyunca tedavi altında tutulan Adıyaman, virüsü yenmeyi başardı. Doktorlar ile hastane görevlilerinin tüm hastalarla yakından ilgilendiğini dile getiren Adıyaman, "Bu salgında bile bulunduğumuz katta 4 hastaydık. Bu da sağlık anlamındaki başarıyı gösteriyor. Allah tüm Türkiye halkına selametlik versin. Allah valimizden, bürokratlarımızdan, hastane görevlilerimizden ve devletimizden razı olsun. Sağlıkçılarımız o kadar ilgiliydi ki onlara ödül vermek lazım." diye konuştu.

DHA
arşiv

Alkışlarla uğurlandı

Hakkari Devlet Hastanesinden Başhekim Furkan Çağrı Oğuzlar, "Normalde hastaları bir haftada taburcu ediliyor, ancak hem ilerlemiş yaşı hem kronik hastası olmasına rağmen tedaviye iyi cevap vererek korona virüsü yenmesi bize umut vermiştir" ifadelerini kullandı.

Hastane Müdürü Nejdet Demir, Müdür Yardımcısı Mustafa Yoldaş ile hastane çalışanları sağlına kavuşan Adıyaman’ı alkışlarla uğurladı.

Koronavirüs tedavisinde Türkiye dünyaya örnek oldu: Antiviral ilaçlar erken dönemde işe yarıyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tedavisinde Türkiye dünyaya örnek oldu: Antiviral ilaçlar erken dönemde işe yarıyor
Abone Ol Google News
Emek konusunda mücadele ettik

Emek konusunda mücadele ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​1 Mayıs dolayısıyla mesaj yayımladı.
Test sayısı 1 milyonu geçti

Test sayısı 1 milyonu geçti

Bakan Koca, son 24 saatin detaylarını açıkladı.
Hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırıldı

Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

​“İnsan yapımı olamaz ama diğer 2 seçeneği araştırıyoruz.”
Oğlu da PKK'lı çıktı

Oğlu da PKK'lı çıktı

​Afrin'i kana bulayan saldırıyı gerçekleştirmişti.
Toplam 27 milyar<br>lira ödendi

Toplam 27 milyar
lira ödendi

Her 100 başvurunun 86'sı karşılandı.

Yasak<br>öncesi İstanbul!

Yasak
öncesi İstanbul!

​İl genelinde trafik yoğunluğu yüzde 40'a yaklaştı.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
Son işletme de kaldırılıyor

Son işletme de kaldırılıyor

​Cumhurbaşkanı kararıyla korumaya alınmıştı.
Tarihi projeyi <br>kaleme aldı

Tarihi projeyi
kaleme aldı

Erdoğan: TANAP enerjinin ipek yoludur.
Virüsten en az<br> Karadenizliler korkuyor

Virüsten en az
Karadenizliler korkuyor

'​Alabalığımızı yiyoruz, çayımızı içiyoruz, bize bir şey olmaz'
Darbe iştahı kabardı

Darbe iştahı kabardı

​"Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecek bu hükümet..."
İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

İstanbul'un göbeğinde korona pazarı

​Sosyal mesafe sıfır, ürünler tezgahlarda seçmece satılıyor...
Çanlar Hafter<br>için çalıyor

Çanlar Hafter
için çalıyor

​'Türkiye ile güçlüyüz, artık savunmada değil taarruzdayız!'
İlk hafta böyle geçti

İlk hafta böyle geçti

Fotoğraflarla koronavirüs gölgesinde Ramazan.
Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

Vali Yerlikaya'dan sağlıkçılara müjde

​İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler ücretsiz taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.