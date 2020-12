Aşıya her aşamada sıkı kontrol: Aşı güvenli mi? Aşıya her aşamada sıkı kontrol Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de aşıyla ilgili birçok yanlış kanaat var. Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Portalı’nda yer alan bilgilere göre aşılar çok sayıda kontrolden geçiyor. Türkiye’de sadece Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilen aşılar kullanılıyor. Yine de bir aşının ülkemizde kullanılabilmesi için “güvenli ve etkili” olduğunun bakanlığa kanıtlanması gerekiyor. Aşılar uygulamadan önce test ediliyor. Aşı sonrası etkiler adım adım izleniyor.

Haber Merkezi 13 Aralık 2020, 00:00 Son Güncelleme: 13 Aralık 2020, 03:41 Yeni Şafak