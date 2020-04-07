Koronavirüs Ateşi yüksek çıkan yaşlı babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
TÜRKİYE

Ateşi yüksek çıkan yaşlı babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen yaşlı adam oğlu tarafından kaçırıldı. Polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonrası durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü.

AA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

ATEŞİ YÜKSEK ÇIKINCA KAÇIRMAK İSTEDİ

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.'nın ateşini kontrol etti.

  • Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı

DHA
Kahta'da yüksek ateşi olduğu belirlendikten sonra oğlu tarafından kaçırılan kişi yakalandı
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