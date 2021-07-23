Koronavirüs Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı
DÜNYA

Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12-17 yaş aralığı için kullanımına onay verdi. Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı olmuştu.

Haber Merkezi AA
Avrupa İlaç Ajansı Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasını onayladı
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EMA'dan yapılan yazılı açıklamada, aşının söz konusu yaş aralığı için kullanımının, 18 yaş ve üstü için olduğu gibi kolun üst kısmına 4 hafta arayla iki doz şeklinde olacağı belirtildi.

Aşıya 3 bin 732 çocuğun dahil olduğu çalışma sonucunda onay verildiğinin aktarıldığı açıklamada, yaygın yan etkilerinin yetişkinlerde görülenlerle aynı olduğu; enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, genişlemiş lenf düğümleri, titreme, mide bulantısı, kusma ve ateş olabileceği ifade edildi.

Yan etkilerin hafif veya orta düzeyli olacağı, birkaç gün içinde düzeleceği kaydedildi.

DSÖ Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi
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DSÖ Moderna aşısının acil kullanımına onay verdi

Moderna'nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından AB’de onay verilen ikinci aşı olmuştu.

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Pfizer-BioNTech ABD'de 12-15 yaş aralığına aşı için acil kullanım başvurusu yaptı

EMA, Pfizer-BioNTech'in aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanmasına da 28 Mayıs'ta onay vermişti.

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