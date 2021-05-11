Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Japonyada Moderna aşısının klinik test sonuçları belli oldu
TÜRKİYE

Japonya'da Moderna aşısının klinik test sonuçları belli oldu

Japon ilaç şirketi Takeda, ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkede yürütülen klinik testlerde güvenli ve etkili olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Japonyada Moderna aşısının klinik test sonuçları belli oldu
Moderna aşısı.

Covid-19 salgınına karşı aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat’ta sağlık çalışanları ile başlanan Japonya’da yeni potansiyel aşı konusunda umut verici bir gelişme yaşandı.

  • ABD’li ilaç üreticisi Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkedeki klinik test sürecini yürüten Japon ilaç şirketi Takeda, aşının güvenli ve etkili olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Ocak ayında başlatılan 20 yaş ve üzeri 200 Japon’un katıldığı klinik test sürecinin sonunda ikinci dozu alan deneklerde 28 gün sonra antikor üretiminde artış gözlendiği tespit edildiği belirtildi. Ciddi yan etkilerin saptanmadığı vurgulanırken, Takeda’nın klinik deneme sonuçlarını Japonya hükümetine sunduğu ifade edildi.

ABD'li ilaç firmasından korkutan Kovid-19 tahmini: 6 ay içinde yeni varyantlar ortaya çıkacak
KORONAVİRÜS
ABD'li ilaç firmasından korkutan Kovid-19 tahmini: 6 ay içinde yeni varyantlar ortaya çıkacak

Onay bekleniyor

Moderna, ürettiği Covid-19 aşısının kullanım izni için geçtiğimiz Mart ayında Japonya Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunmuş, yapılan sözleşme uyarınca Eylül ayına kadar Japonya’ya 50 milyon doz aşının tedarik edileceği kamuoyuna yansımıştı. Öte yandan bir diğer Covid-19 aşısı üreticisi olan AstraZeneca’nın da klinik test sonucu verilerini Japonya hükümetine sunduğu gündeme gelmişti.

  • Şimdiye kadar yalnızca Pfizer-BioNTech aşısına yeşil ışık yakan Japonya Sağlık Bakanlığının her iki aşının etkinliğine dair verileri ele almak ve kullanım onayı kararını vermek üzere 20 Mayıs’ta bir uzman kurulu toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
KORONAVİRÜS
AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
Abone Ol Google News
Filistin diplomasisi

Filistin diplomasisi

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Mescid-i Aksaya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
İsrailin Gazze bombardımanında babasını kaybeden Filistinli çocuktan yürek burkan feryat: Elveda baba

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı<br>24'e yükseldi

Şehit sayısı
24'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.
Dursun artık<br>katliam şimdi!

Dursun artık
katliam şimdi!

​Venezuela ve Meksika İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.
Bir doz bile ziyan olmasın

Bir doz bile ziyan olmasın

​BioNTech aşısı için hastaneler arası insan transferi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.