Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABDli ilaç firmasından korkutan Kovid-19 tahmini 6 ay içinde yeni varyantlar ortaya çıkacak
DÜNYA

ABD'li ilaç firmasından korkutan Kovid-19 tahmini: 6 ay içinde yeni varyantlar ortaya çıkacak

ABD'li ilaç firması Moderna’nın Üst Yöneticisi (CEO) Stephane Bancel, koronavirüs (Kovid-19) salgınının hemen bitmeyeceğini ve gelecek aylarda virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi. Bancel, Kovid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
ABDli ilaç firmasından korkutan Kovid-19 tahmini: 6 ay içinde yeni varyantlar ortaya çıkacak
Arşiv

Yılın ilk çeyreğindeki firmanın kazancıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Bancel, "Dünya çapında virüsün yeni çeşitleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelecek 6 ay içinde, Güney Yarım Küre sonbahar ve kışa girerken, daha fazla Kovid-19 çeşidinin ortaya çıkabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bancel, Kovid-19'un kısa sürede bitmeyeceğine inandıklarını kaydederek, salgına karşı takviye aşıların gerekli olacağını düşündüklerini belirtti.

İlk çeyrekte 1,7 milyar dolarlık aşı satışı

Öte yandan Bancel, Moderna’nın yılın ilk çeyreğinde 1,7 milyar dolarlık Kovid-19 aşısı satışı gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Şirketin 2021 yılı satış tahminini 19,2 milyar dolar olarak açıklayan Bancel, 2021 için tedarik sağlamaya devam ederken, 2022 satışları için de tüm hükümetlerle görüşmelere ve anlaşmalara "aktif olarak" katıldıklarını bildirdi.

Alman BioNTech ile ortak çalışan ABD merkezli ilaç firması Pfizer tarafından hafta başında yapılan açıklamada da 2021'de Kovid-19 aşılarında 26 milyar dolarlık satış öngörüldüğü belirtilmişti.

Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi
KORONAVİRÜS
Rusya'da dördüncü koronavirüs aşısı tescillendi

AstraZeneca aşısına bağlı kan pıhtılaşması vakaları devam ediyor: 5 kişide daha görüldü
KORONAVİRÜS
AstraZeneca aşısına bağlı kan pıhtılaşması vakaları devam ediyor: 5 kişide daha görüldü

Koronavirüsün etkileri: Hastalığı geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün etkileri: Hastalığı geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor
Abone Ol Google News
Bölgede heyecana neden oldu

Bölgede heyecana neden oldu

​Baraj suyu çekilince ortaya çıktı.
Süper Ligde ses getiren olay

Süper Lig'de ses getiren olay

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, 'iki kulübü kontrol edecek' iddiası.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcularla iftar yaptı

​Bakan Soylu merak edilen konulara canlı yayında yanıt verdi.

Günlük ölü ve vaka sayıları hızla düşüyor.

​Mısır ile müteakip adımlar kararlaştırılacak.

Avrupa'da savaş çanları

Avrupa'da savaş çanları

İngiltere ve Fransa karşı karşıya geldi.

​Thodex'in kurucusu Özer'i yakalama çalışmalarından yeni detaylar.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.