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Koronavirüs ABden Pfizer aşısına yatırım 1,8 milyar dozluk anlaşma
DÜNYA

AB'den Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma

Aşı patentlerinin paylaşılmasında ayak sürüyen AB, BioNTech- Pfizer aşısından 900 milyonu opsiyonlu olmak üzere 1,8 milyar doz alımına onay verdi. Anlaşmanın bedeli 43 milyar dolar. Yapılan tüm aşı anlaşmalarıyla birlikte AB’de kişi başına 10 doz aşı düşeceği hesaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABden Pfizer aşısına yatırım: 1,8 milyar dozluk anlaşma
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ÇOCUK VE GENÇLERİ DE AŞILAYACAK

Yaklaşık 450 milyon nüfusu bulunan Avrupa Birliği’nin (AB) halihazırda 4,3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı için anlaşma yaptığı biliniyor. Yani kişi başına neredeyse 10 doz düşüyor. Avrupa’da aşılama sürecinin iyi ilerlediğine işaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ilave dozların bağışıklık artırıcı aşılarda, ortaya çıkan yeni varyantlarla mücadelede, çocuk ve gençlerin aşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

ANLAŞMANIN BEDELİ 43 MİLYAR DOLAR

Alman haber ajansına göre AB, bu sözleşme için 43 milyar dolar ödeyecek. AB’nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Angela Merkel
Angela Merkel

MERKEL’DEN AŞI PATENTİ AÇIKLAMASI

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 aşılarında patentlerin geçici süreyle kaldırılması teklifine karşı çıktığını AB liderlerine ilettiğini açıkladı. Avrupa Birliği gayriresmî Liderler Zirvesi sonrasında konuşan Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, koronavirüs aşıları üzerindeki patent haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğunu liderlere söylediğini, bunun aşıların kalitesini etkileyebileceğini ifade etti.

İSPANYA'DA ÖNLEMLERİ HİÇE SAYAN KUTLAMA

İspanya’da 78 bin 792 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yüzlerce kişi caddelere ve plajlara akın etti, sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak parti düzenledi. Gece boyu devam eden kutlamalarda çoğu kişinin maske takmadığı gözlemlendi. İspanya 3,6 milyon vaka sayısıyla koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri konumunda.

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