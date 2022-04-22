Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 tedbirleri neredeyse kalmadı

Avrupa'da Kovid-19 salgınına karşı yaklaşık 2 yıldır uygulanan tedbirler bazı ülkelerde tamamen sonlandırdı, bazılarında ise sadece toplu taşımada maske zorunluluğu gibi temel önlemler kaldı.

Çin'de başlayan küresel Kovid-19 salgınından dünyada en başlarda ve en fazla etkilenen yerlerden biri Avrupa kıtasıydı.

Salgının yayılmaya başladığı 2020 başlarından itibaren birçok Avrupa ülkesinde çok sayıda kişi hastanelere kaldırıldı, kısa süre içinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Bu nedenle Avrupa ülkelerinde kısa sürede çok ciddi tedbirler alındı. Birçok yerde sokağa çıkma kısıtlamaları, maske zorunluğu, evden çalışma düzeni, temel ürünleri satanlar dışında tüm mağazaların kapatılması gibi sıkı önlemlere başvuruldu.

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Dönemsel olarak tedbirlerde değişiklikler yapılsa da 2021'in başında Kovid-19 aşılamalarının başlamasıyla salgının seyri değişti. Avrupa'da yıl boyunca aşılamalar hızla devam etti ve önlemler de yavaş yavaş gevşemeye başladı.

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2022'ye gelindiğinde Kovid-19 varyantlarının hastalığın etkisini azaltmasıyla salgındaki gidişat değişmeye başladı. Birçok ülke, daha az hastaneye yatış ve ölüm vakası görülmesiyle tedbirlerde gevşemeye gitti. Belli başlı Avrupa ülkelerinde salgın tedbirlerinde son durum şu şekilde:

İngiltere Kovid-19 öncesi döneme döndü

İngiltere'de karantina, maske mecburiyeti ve seyahat kısıtlamaları gibi Kovid-19 tedbirleri kaldırıldı.

Aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve seyahat öncesi yolcu formunun doldurulması dahil tüm Kovid-19 kısıtlamaları 18 Mart’ta yürürlükten kalktı.

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İngiltere, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluğa da şubat ayında son verdi.

Maske mecburiyetinin de bulunmadığı ülkede, Kovid-19 öncesi döneme dönüldü.

İngiltere'de günlük vaka sayıları yaklaşık 20 bin, virüse bağlı can kaybı sayıları da 150-200 arasında kaydediliyor. Vaka sayılarının düşük çıkmasında 1 Nisan'da evlere bedava test gönderilmesi uygulamasının sona ermesinin etkili olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan aşılamada ilk dozda yüzde 92, ikinci dozda yüzde 86 ve hatırlatıcı dozda da yüzde 68 seviyesi aşıldı.

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Hollanda'da tedbirler bitti

Hollanda hükümeti, Kovid-19'un artık büyük bir tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle 23 Mart itibarıyla tüm virüs önlemlerine son verdi. Toplu taşıma ve uçaklar dahil zorunlu maske kuralı kaldırıldı. Şu anda sadece el yıkama, hijyene dikkat etme gibi tavsiyeler geçerliliğini koruyor.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ve dışından Hollanda'ya seyahat eden AB vatandaşları için negatif test sonucu ibrazı, iyileşme veya aşı sertifikasına sahip olma zorunluluğu sona erdi. Kapalı mekanlara girişlerde Kovid-19 kartı artık sorulmuyor.

Hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı 1000'in üstünde, ölüm sayısı günlük ortalama 10 dolayında seyrediyor. Son bir haftadaki günlük vaka sayıları ise ortalama 3 bin 500 civarında kaydediliyor.

Hollanda'da bazı haber siteleri, artık Kovid-19'a ilişkin günlük tabloları ve sayılarını haberleştirmeyeceğini açıkladı.

Fransa neredeyse tedbir uygulamıyor

Fransa'da 14 Mart itibarıyla toplu taşıma araçları ve sağlık merkezleri dışındaki kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve Kovid-19 aşı kartı uygulaması kaldırıldı.

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Ülkede toplu taşıma araçlarında ve sağlık merkezlerindeki maske zorunluluğu dışında herhangi tedbir uygulanmıyor.

Resmi verilere göre, son 24 saatte 104 bin 7 kişide virüse rastlandı. Son 7 günde ortalama günlük vaka sayısı 89 bin 803 olarak belirlendi.

Son 24 saatte 167 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 144 bin 781'e çıktı. Günlük ölü sayısı son 7 günde yüzde 0,6 arttı.

Hastanelerde 1684'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 18 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısında kısmen artış yaşanıyor.

Belçika

Belçika'da mart başından beri otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Okullarda öğrencilerin maske takması da artık zorunlu değil.

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Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de uygulamadan kaldırıldı. Sosyal mesafe uygulamasının sağlanamadığı durumlarda maske kullanımı zorunlu olmamakla birlikte tavsiye ediliyor.

Konser gibi geniş katılımlı etkinliklere sayı sınırlaması da uygulanmıyor.

Belçika'da salgının başından bu yana virüse yakalananların sayısı 4 milyonu buldu. Günlük ortalama vaka sayısının 7 bin 400'e indiği ülkede, günde ortalama 23 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybediyor.

Hastanelerde 3 bin 169 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 189'u yoğun bakımda tutuluyor.

Almanya'da çok az önlem kaldı

Almanya'da Kovid-19 önlemleri mart ayında gevşetildi. Buna göre hastaneler, huzurevleri ve sığınmacı yurtları gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Sinema, tiyatro ve lig maçlarında seyirci kısıtlaması da bulunmuyor.

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Ancak enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin dolduğu bölgeler "sıcak bölge" olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde eyalet hükümetleri tekrar kısıtlama kararı alabilecek.

Almanya'da son 24 saatte 186 bin 325 vaka kaydedildi. Bugüne kadarki toplam vaka sayısı ise 23 milyon 845 bine yükseldi. Ülkede son 24 saatte 324 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 133 bin 632'ye ulaştı.

İspanya, Kovid-19'a "grip" muamelesi yapıyor

İspanya'da 20 Nisan itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun kısmi olarak kaldırılmasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetme süreci büyük ölçüde tamamlandı.

Ülkede, hastane, eczane, toplu ulaşım ve yaşlı bakım evleri dışındaki tüm kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu sona erdi.

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Kovid-19'a grip hastalığı muamelesi yapma yöntemi uygulayan İspanyol hükümeti, karantinaları da şubat ayında kaldırmıştı.

Virüsün bulaştığı kişiler, yüksek ateş veya şiddetli öksürük gibi ciddi belirtiler göstermediği sürece günlük hayatına normal devam ediyor. Hastalığı ağır geçirenlere aile doktorunun raporuna göre 3-5 günlük istirahat veriliyor.

Aşı olmayı hiçbir zaman zorunlu yapmayan İspanya'da aşı sertifikası uygulaması, ülkeye girişler dışında hiçbir yerde uygulanmıyor.

12 yaş üstü nüfusun yüzde 92'sinin aşılama sürecinin tamamlandığı ülkede bu zamana kadar 11 milyon 736 bin 893 vaka tespit edildi, 103 bin 721 kişi hayatını kaybetti. Mevcut durumda 345'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 635 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görüyor.

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İtalya'da maske zorunluluğunun devamı tartışılıyor

Salgından Avrupa'da ilk ve en ciddi şekilde etkilenen ülke İtalya'da, vaka sayıları yüksek seyretmesine karşın salgın tedbirleri 1 Nisan'da yumuşatıldı.

Bu kapsamda kamu kurumları, restoranlar, bankalar, oteller, müzeler, kuaförler, alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçları için gereken Kovid-19 sertifikası zorunlu olmaktan çıktı.

Buna karşın nisan sonuna dek sinema, tiyatro, gece kulüpleri ile uçak, tren, otobüs ve feribot yolculuklarında, spor salonları ve kapalı yüzme havuzlarında, tam kapasite hizmet verebilecek olan statlarda "Yeşil Geçiş" sertifikası zorunluluğu sürecek.

Ayrıca ülkede toplu taşımada ve kapalı alanlarda "FFP2" tipi maske kullanma zorunluluğu da 30 Nisan'a kadar devam edecek.

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İtalya'da toplam vaka sayısı 16 milyona yaklaştı. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 162 bin 264 oldu. Ülkede 20 Nisan itibarıyla hastanede tedavi görenlerin sayısı 10 bin 620 olurken bunların 413'ü, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Günlük vaka sayıları, son haftalarda test sayılarına da bağlı olarak 15 bin ila 100 bin arasında değişkenlik gösteriyor. 20 Nisan'da kaydedilen 99 bin 848 vaka, 8 Şubat'tan itibaren görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Avusturya'da önlemlerin çoğu kalktı

Kovid-19 önlemlerinin çoğunlukla kaldırıldığı Avusturya'da son olarak restoran, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin yanı sıra gece hizmet veren eğlence merkezlerine girişte aranan aşı, iyileşmiş olma, test koşulları kaldırıldı.

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Toplu taşıma, hastane ve günlük ihtiyaçların giderildiği marketler dışında kapalı alanlarda maske zorunluluğu da artık uygulanmıyor.

Okullarda uygulanan maske zorunluluğu da 25 Nisan'dan itibaren tamamen kaldırılacak.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da son 24 saatte 7 bin 571 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı 4 milyon 72 bin 410'a ulaştı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 31 artışla 16 bin 470'e çıktı.

Yunanistan'da 1 Mayıs'ta gevşeme artıyor

Yunanistan'da kapalı mekanlarla kafe ve restoranlarda uygulanan "COVID pass" adlı sertifika gösterme zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.

Öğrenciler için geçerli haftada bir kez Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğu da 1 Mayıs'tan itibaren sona erecek. Dini etkinliklerde tedbirler çerçevesinde uygulanan tüm kısıtlamalar da bu tarih itibarıyla bitecek.

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Kamuya açık alanlardaki doluluk oranlarında geçerli olan kısıtlamaların 31 Mayıs'tan itibaren iptal edileceği ülkede, kapalı mekanlarda uygulanan maske zorunluluğu ise 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Durumun 1 Eylül'e kadar gözlemleneceği belirtilirken bu tarihte, kısıtlamaların geri getirilip getirilmeyeceği tekrar değerlendirilecek.

Yunanistan'da salgının başından bu yana 3 milyon 259 bin 613 vaka, 28 bin 765 Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi. Ülkede solunum cihazına bağlı hasta sayısı 20 Nisan'da 291 oldu.