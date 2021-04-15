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Koronavirüs Avrupada koronavirüs kontrolden çıktı Her dakika 160 kişide Kovid-19 tespit ediliyor
DÜNYA

Avrupa’da koronavirüs kontrolden çıktı: Her dakika 160 kişide Kovid-19 tespit ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi. Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını kaydeden Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa’da 80 yaşın üstündekiler arasında Covid-19 ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30’a yaklaştığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Avrupa’da koronavirüs kontrolden çıktı: Her dakika 160 kişide Kovid-19 tespit ediliyor
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 pandemisi kapsamında geçen hafta Avrupa Bölgesinde 1 milyon ölümün aşıldığını açıkladı. Avrupa bölgesinde durumun ciddi olduğunu belirten Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi.

Yoğun bakım kapasiteleri aşıldı


Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını kaydeden Kluge, "Bu Nisan ayında, Fransa’daki hastanelere ve yoğun bakıma Kovid-19 kabulleri, geçen yılın bu döneminden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı. Fransa’da 5 bin 902’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 868 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

80 yaş üstü ölüm oranı düştü


Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa’da 80 yaşın üstündekiler arasında Kovid-19 ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30’a yaklaştığını belirtti.
DSÖ verilerine göre, Avrupa bölgesinde 48 milyon 553 bin 214 vaka kaydedilirken, virüs kaynaklı ölüm sayısı 1 milyon 24 bin 904’e ulaştı.

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