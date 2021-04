Avrupa’da koronavirüs kontrolden çıktı: Her dakika 160 kişide Kovid-19 tespit ediliyor Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Henri Kluge, "Her hafta 1,6 milyon yeni vaka rapor ediliyor. Yani her saat 9 bin 500 yeni vaka, dakikada 160 vaka rapor ediliyor" dedi. Avrupa bölgesi genelinde yoğun bakım kapasitesinin aşıldığını kaydeden Kluge, Şubat ayından bu yana, Avrupa’da 80 yaşın üstündekiler arasında Covid-19 ölümlerinin oranı kademeli olarak pandeminin başlangıcından bu yana en düşük seviye olan yüzde 30’a yaklaştığını belirtti.

15 Nisan 2021