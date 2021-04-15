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Koronavirüs Almanyada kırmızı alarm Yoğun bakım servislerinde yer kalmadı
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Almanya’da kırmızı alarm: Yoğun bakım servislerinde yer kalmadı

Almanya’da doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle yoğun bakım servislerinde kapasitenin sınırına geldiği yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi AA
Almanya’da kırmızı alarm: Yoğun bakım servislerinde yer kalmadı
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Berlin eyaletinde Kovid-19 hastalarının koordinasyonundan sorumlu da olan Charite Hastanesi Başhekimi Steffen Weber-Carstens, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın bazı bölgelerinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece yüzde 10 boş kapasite kaldığını belirterek, "Bu yüzde 10 ne anlama geliyor? Bir yoğun bakım servisinin ortalama büyüklüğü 10-12 yataktır. Bu yoğun bakım servisi başına 1 yatak anlamına geliyor" dedi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinde (DIVI) de görevli olan Weber-Carstens, boş olan bu yatağın Kovid-19 hastalarının yanı sıra örneğin beyin kanaması veya kalp krizi geçiren birisi için de hazır tutulduğunu ifade ederek, "Durum şu anda budur" ifadesini kullandı.

SALGINI KONTROL ALTINA ALIN

  • Weber-Carstens, durumun kötüleşmemesi için siyasetçilere salgının kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu.

"Önlem alınmazsa yoğun bakımdaki hasta sayısı 7 bine çıkacak"

DIVI Başkanı Gernot Marx da basına yaptığı açıklamada, Almanya’da mart ayından beri yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirterek, önlemler alınmaması durumunda nisan sonunda yoğun bakımdaki Kovid-19 hasta sayısının 7 bine çıkabileceğini söyledi.

"Yer bulmakta zorlanıyoruz"

DIVI’nin yöneticisi Christian Karagiannidis ise Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Köln’de çalıştığı pnömoloji hastanesine sadece Kovid-19 hastalarının geldiğini ifade ederek, "Oksijen ve yapay akciğer tedavisine ihtiyaç duyan çok fazla hastadan talep var. Ancak hepsini barındırmak için yeterince kapasitemiz yok. Köln’de tüm klinikler artık o kadar dolu ki yer bulmakta büyük zorluk çekiyoruz.” dedi.

Hastaların 20 ila 60 yaşında olduğunu dile getiren Karagiannidis, Kovid-19'un B117 türünün hastaların durumunu çok daha fazla kötüleştirdiğini vurguladı.

Karaginnidis, ertelenebilir ameliyatların yapılmadığından dolayı Kovid-19 hastası olmayanların da bu durumdan etkilendiğini belirtti.

DIVI'den yapılan açıklamaya göre, 4 bin 679 Kovid-19 hastası yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı, mart başında 2 bin 800 civarındaydı.

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