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Koronavirüs Avustralyada Kovid-19dan ölenlerin sayısı 200ü geçti
TÜRKİYE

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 200’ü geçti

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 200’ü geçti

Avustralya’nın Victoria eyaletinde 3, Yeni Güney Galler’de (NSW) 1 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 201’e yükseldi. Son 24 saatte 417 kişi daha Kovid-19’a yakalandı.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Avustralya’da en fazla can kaybı ve yeni vaka artışının yaşandığı Victoria eyaletinde 397, NSW’de 17, Queensland, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde 1’er kişinin daha virüse yakalanmasıyla ülke genelindeki vaka sayısı 17 bin 276’ya yükseldi.

Son 24 saatte Victoria eyaletinde yaşları 80 ila 90 aralığında değişen biri kadın 3 kişi, NSW’de 83 yaşındaki bir erkek Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerle ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 201 oldu.

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Ülke genelinde gerçekleştirilen 4 milyon 238 binden fazla testtin sonuçlarına göre, virüse yakalanan 9 bin 980 kişi sağlığına kavuşurken, toplam 6 bin 580 aktif vakadan 44’ü yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere, 366 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

Victoria’da günlük can kayıpları ve yeni vakalarda düşüş görüldü

Geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğunun uygulandığı Victoria eyaletinde son 24 saatte elde edilen test sonuçlarında 397 yeni vakanın belirlenmesi ve 3 kişinin ölmesi, can kaybı ve yeni vaka sayılarındaki düşüşü ortaya koydu.

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Victoria eyaletinde perşembe günü 723 yeni vaka, 13 can kaybı, cuma günü ise 627 yeni vaka, 8 can kaybı kaydedilmişti.

Resmi verilere göre, Kovid-19’un en fazla etkili olduğu eyalet konumundaki Victoria’da, 6 bin 336 aktif vakadan 24’ü solunum cihazına bağlı olmak üzere 349 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Virüsü kurallara uymayanlar yayıyor

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybeden biri kadın 3 kişinin yaşlılar evinde kaldığını söyledi.

Eyalette kurallara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye atan kişiler yüzünden virüsün yayıldığını dile getiren Başbakan Andrews, ‘‘Hem kendi sağlıklarını hem ailelerinin hem de toplumun sağlığını tehlikeye atıyorlar.’’ ifadesini kullandı.

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Victoria eyaletinde, "geçerli nedenler" olarak belirlenen "Egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım alma veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkanlara 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkan ancak maske veya benzeri bir malzemeyle ağzını ve burnunu kapatmayanlara 200 Avustralya doları ceza veriliyor.

Yeni Zelanda’da 2 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 binden fazla kişiye yapılan testlerde, ülkeye dönen 20’li yaşlardaki 2 kadında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Yeni vakalarla ülkedeki toplam aktif vaka sayısının 22 olduğunu ve tamamının otellerde karantinada tutulduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran ve 92 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası görülmeyen Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 1562 kişiden 22’si hayatını kaybetmişti.

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