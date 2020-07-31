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Koronavirüs ABDde koronavirüs kabusu durdurulamıyor Bin 442 kişi daha öldü
DÜNYA

ABD'de koronavirüs kabusu durdurulamıyor: Bin 442 kişi daha öldü

ABD'de koronavirüs kabusu durdurulamıyor: Bin 442 kişi daha öldü

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte bin 442 artarak 155 bin 330'a yükseldi. Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 286 bini, test yapılan kişi sayısı 57 milyon 525 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 761 artarak 4 milyon 635 bin 886'ya ulaştı.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı
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Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 3 gün üst üste rekor kırdı

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 442 artarak 155 bin 330 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 286 bini, test yapılan kişi sayısı 57 milyon 525 bini geçti.

Varank 'bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diye duyurdu: Kovid-19 tanısı için yeni sistem geliştirildi
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  • En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 613 bin 789 vakayla Brezilya, bir milyon 663 bin 174 vakayla Hindistan izliyor.

Maske yok temas var: ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor
DÜNYA
Maske yok temas var: ABD'de koronavirüs tehlikesi artıyor

ABD genelinde ise 494 bin 31 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 461 bin 379 vakayla Florida ve 443 bin vakayla New York takip ediyor.

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