ABD'de koronavirüs kabusu durdurulamıyor: Bin 442 kişi daha öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma durumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 65 bin 761 artarak 4 milyon 635 bin 886'ya ulaştı.

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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 442 artarak 155 bin 330 kişiye çıktı.

Ülkede Kovid-19 tedavisi görüp iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 286 bini, test yapılan kişi sayısı 57 milyon 525 bini geçti.

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En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 613 bin 789 vakayla Brezilya, bir milyon 663 bin 174 vakayla Hindistan izliyor.

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ABD genelinde ise 494 bin 31 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 461 bin 379 vakayla Florida ve 443 bin vakayla New York takip ediyor.