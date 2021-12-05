​Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvedeki yerini korudu.

Vaka sayısı en çok artan 10 il

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

20-26 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/QI07NSj6lj — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2021

KORONAVİRÜS İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

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