Koronavirüs Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvedeki yerini korudu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Koca haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu. Osmaniye ise 600,85 vaka yoğunluğu ile yine zirvedeki yerini korudu.

Vaka sayısı en çok artan 10 il

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle: Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.

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