Koronavirüs tüm dünyada yeniden artışa geçti: Avrupa'da Omicron alarmı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 188 artışla 776 bin 537'ye yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 bin 552 artışla 48 milyon 202 bin 506'ya çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 776 bin 537'ye ulaştı.

ALMANYA'DA 3 KİŞİDE OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ

31 bin 852 yeni vakanın görüldüğü Almanya'da toplam vaka sayısı 5 milyon 776'ya yükseldi.

57 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da 3 kişide de Omicron varyantının tespit edildiği açıklandı.

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FRANSA'DA 37 BİN VAKA

Fransa'da son 24 saatte 37 bin 218 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 871'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 34 bin 436 artışla 7 milyon 588 bin 400'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 5,43'e ulaştı.

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HOLLANDA'DA 13 KİŞİ OMİCRON VARYANTINA YAKALANDI

Hollanda'da da 13 kişide Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 13 kişinin, 26 Kasım'da Güney Afrika'dan Hollanda'ya geldiği belirtildi.

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İTALYA'DA VAKA 5 MİLYONU AŞTI

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 512 bin 592 testte 12 bin 932 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 7 bin 818'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 443'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 638'e çıktı.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 47 artarak toplamda 133 bin 674'e yükseldi.

Diğer yandan, Kovid-19'un yeni varyantı Omikron'a yönelik ülke genelinde özellikle havaalanlarında kontroller sıkılaştırıldı. Kısa süre önce Güney Afrika ve Mozambik'ten Roma Fiumicino ve Milano Malpensa havaalanlarına gelen yolculara Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

JAPONYA'DA CAN KAYBI YOK

Japonya'da, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 73 artarak 1 milyon 727 bin 504'e yükselirken, virüse bağlı can kaybı meydana gelmedi.

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Son bir günde 42 bin 748 kişiye virüs testi yapılırken, 133 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 43 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.