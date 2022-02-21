Koronavirüs Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
TÜRKİYE

Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Samsun 1530,91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylattığı haritaya Karadeniz’deki yükseliş dikkat çekerken 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717,58, Ankara'da 1323,97, İzmir'de 1017,38 oldu.

VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " 5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri, Samsun" dedi.

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