​Bakımevlerinde 15 bin kişi öldü: New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti Bakımevlerinde 15 bin kişi öldü: New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti New York Valisi Andrew Cuomo'nun, şehirde koronavirüs salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla yaşlıyı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği ortaya çıktı. Trump’ın en şiddetli muhaliflerinden olan Cuomo’nun bakımevlerinde virüsten ölen kişi sayısını sakladığı belirlendi. Gerçek verilere göre hayatını kaybeden sayısı 9 binden 15 bine yükseldi.

Dış Haberler 14 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 01:48 Yeni Şafak