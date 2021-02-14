Koronavirüs Bakımevlerinde 15 bin kişi öldü New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti
DÜNYA

​Bakımevlerinde 15 bin kişi öldü: New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti

Bakımevlerinde 15 bin kişi öldü: New York Valisi yaşlıları ölüme terk etti

New York Valisi Andrew Cuomo'nun, şehirde koronavirüs salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla yaşlıyı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği ortaya çıktı. Trump’ın en şiddetli muhaliflerinden olan Cuomo’nun bakımevlerinde virüsten ölen kişi sayısını sakladığı belirlendi. Gerçek verilere göre hayatını kaybeden sayısı 9 binden 15 bine yükseldi.

Dış Haberler Yeni Şafak
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Vali Cuomo, bakımevlerinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısını bilerek sakladı.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Vali Cuomo, bakımevlerinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısını bilerek sakladı.

Kovid-19 salgınının merkezi konumunda bulunan ABD’de her gün yeni bir skandal patlak veriliyor. Geçen yıl, salgınla mücadelede örnek isim olarak gösterilen New York Valisi Andrew Cuomo’nun salgın yönetimine ilişkin ortaya atılan şok iddialar ülkeyi karıştırdı. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre bir dönem ABD Başkanlığı için de ismi geçen New York Valisi’nin, virüse yakalanan hastaları, hastanelerde yeterli tedavi almadan bakımevlerine geri gönderdiği ve bakımevlerindeki ölüm sayısını, kendisine karşı kullanılmaması için sakladığı ve düşük gösterdiği ortaya çıktı. Cuomo’nun hastanelerde yer açmak için yaşlı hastaları bakımevlerinde ölüme terk ettiği belirtiliyor.

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Cuomo

ÜST DÜZEY İSİMDEN İTİRAF

  • Amerikan The New York Post gazetesinin sızdırılan bir ses kaydından elde ettiği bilgiye göre, Vali Cuomo’nun üst düzey yardımcılarından Melissa DeRosa, Demokrat Partili yetkililerle yaptığı özel görüşmelerde, eyalet yönetiminin, Adalet Bakanlığı’nın hedef alacağı iddiasıyla gerçek verileri sakladığını itiraf etti. DeRosa’nın itirafları Vali Cuomo üstündeki istifa ve görevden alınma baskısını artırdı.

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9 BİNDEN 15 BİNE YÜKSELDİ

Skandal hafta içinde, bakımevlerindeki ölüm oranının Cuomo yönetimi tarafından açıklanan rakamlardan daha yüksek olduğunun ortaya çıkmasıyla baş gösterdi. Mahkeme kararı neticesinde açıklanan verilere göre bakımevlerindeki hayatını kaybeden kişi sayısının 9 binden 15 bine yükseldiği görüldü.

HASTALARI BAKIMEVİNE GERİ GÖNDERDİ

  • Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı haberde de, 9 bin 56 Kovid-19 hastasının tedavi gördükleri hastanelerde yer açmak amacıyla taburcu edilerek yüzlerce bakımevine geri gönderildiği belirtildi. New York Başsavcılığı’nın 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporunda da eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.
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