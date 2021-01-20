ABD’de kâbus günü

Başkent Washington başta olmak üzere, ülkenin pek çok bölgesinde olası bir çatışma korkusu yaşanıyor.

3 Kasım’daki Başkanlık seçimleri ile başlayan ve 6 Ocak’taki Kongre baskını ile zirve yapan gerginlik sonrası seçilmiş Başkan Joe Biden’ın yemin gününde ABD’de endişeli bir bekleyiş hakim. Başkent Washington başta olmak üzere, ülkenin pek çok bölgesinde olası bir çatışma korkusu yaşanıyor.

KANLI BASKIN

Donald Trump’ın 6 Ocak’ta başkent Washington’da düzenlediği “Amerika’yı Kurtar” eylemi sonrası binlerce destekçisi Kongre binasını basarak adeta ülkede iç savaşın fitilini ateşledi. 5 kişinin hayatını kaybettiği baskın sonrası Trump’a pek çok sosyal medya uygulamasından yasak geldi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), baskına katılanlar için geniş çaplı soruşturma başlattı. Anca binlerce kişinin katıldığı baskında bugüne kadar yalnızca 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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TRUMP İKİNCİ KEZ AZLEDİLDİ

Kanlı baskın sonrası pek çok Demokrat vekil Trump’ın azledilmesi için çağrıda bulundu. 10 Cumhuriyetçi vekilin de destek vermesiyle Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Trump’la ilgili ikinci kez azil kararı aldı. Ancak azil kararı zaman sıkıntısı nedeniyle Biden’ın yemin töreni sonrasına kaldı. Karar, Senato’ya geldiği takdirde 20 Cumhuriyetçi senatörün Trump için suçlu olduğu yönünde oy kullanabileceği belirtiliyor. Trump’ın suçlu bulunması halinde, bir daha kamu görevinde bulunamaması yönünde de bir oylama yapılacak.

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ÜLKE ÇAPINDA ALARM

Kongre baskını, Joe Biden’ın başkanlık için yemin töreni konusunda da endişelere neden oldu. FBI, baskın sonrası aşırılıkçıların ABD iç savaşını hatırlatacak şekilde, bir ırk savaşı başlatmak istediği uyarısında bulunarak ülke çapına alarm verdi. Başkent Washington’daki önlemler de en üst seviyeye çıkarılırken, şehir adeta karantinaya alındı. Ulusal Muhafızların sokaklarda devriye gezdiği kente 25 bin asker konuşlandırıldı. FBI, orduya bağlı tüm birliklerin “içeriden saldırı” ihtimaline karşı güvenlik taramasından geçirildiğini bildirdi. Havaalanlarındaki güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Kongre çevresine 2 metrelik barikat kuruldu. 50 eyaletin bazılarında da ulusal muhafızlar göreve çağrıldı, eyalet meclis binaları duvarlar ve çitlerle çevrildi. Bazı eyaletlerde ise yasama faaliyetleri yemin töreni sonrasına ertelendi.

Kendine etkinlik planladı

Joe Biden’ın yemin törenine katılmama kararı alan Trump, kendisi için bir veda etkinliği planladı. Başkanlık uçağının bulunduğu Maryland eyaletindeki Andrews Üssü’nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda kişiye davetiye gönderildi. “Kırmızı halı” etkinliği için, Trump’ın destekçilerinden oluşacak ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi. Trump’ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bu talebi reddettiği bildiriliyor. Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defence One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilileri, önceki 5 başkana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi. Etkinlik, Biden’ın yemin töreninden 4 saat önce başlayacak.

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2 asker görevden alındı

Biden’ın bugünkü yemin töreninde görevli olan 2 Ulusal Muhafız personeli “aşırı sağ gruplar” ile bağlantıları oldukları gerekçesi ile görevden alındı. Yetkililer, Biden aleyhine bir komplonun ise bulunamadığını ifade etti. Ulusal Muhafız Bürosu, konu hakkındaki soruları ABD Gizli Servisine yönlendirirken, Gizli Servis ise yorum yapmayı reddetti. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Biden’ın yemin töreninde görev alacak 25 bin Ulusal Muhafız hakkında güvenlik soruşturması başlatmıştı.

“Bebek Trump” Londra Müzesi’nde sergilenecek

İlk olarak 2018’de Trump’ın İngiltere ziyareti sırasında kullanılan ve daha sonra başka ülkelerdeki eylemlere gönderilen “bebek Trump” şeklindeki dev balon, Londra Müzesi’ne teslim edildi. İngiliz basınındaki haberlere göre, 6 metre boyundaki balon, artık Londra Müzesi’nde sergilenecek. Trump’ın “altı bezli ve elinde telefonla” tasvir edildiği balon, müzenin kadın hakları hareketi, iklim değişikliği ve savaş karşıtı gibi eylemlerden parçalar içeren “protesto koleksiyonunun” bir parçası olacak. Tasarımcıları, yerel haber ajansı PA’ye yaptıkları açıklamada, balonun “nefret siyasetine” karşı verilen mücadelenin bir anımsatıcı olmasını umduklarını belirtti.