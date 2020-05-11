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Koronavirüs Başkan toplu iftarı yasakladı ancak binlerce Bursalı yine köylerine gitti Vakalar artışa geçti
TÜRKİYE

Başkan toplu iftarı yasakladı ancak binlerce Bursalı yine köylerine gitti: Vakalar artışa geçti

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı Türkiye aldığı tedbirlerle adından söz ettirmeye devam ederken, Keles Belediye Başkanı toplu iftar ve sahur etkinliklerini yasakladı. Ancak 2 günlük kısıtlamayı köylerinde geçirmek için cuma günü 4 dağ ilçesine giden Bursalılar kısıtlamanın bitmesinin ardından şehir merkezine araç konvoyları oluşturdu. Keles Başkanı Keskin, "Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vak’alarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif korona vak’alarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vak’alarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Keles'ten dönüş yapanlar...
Keles'ten dönüş yapanlar...

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında toplu iftar ve toplu sahur etkinlikleri yasaklanmasına rağmen, ilçede toplu iftar programlarının düzenlendiğini açıklayan Bursa Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti. Ancak belediye başkanı ve kaymakamın tüm uyarılarına rağmen bu haftada hiç bir şey değişmedi. Sokağa çıkma kısıtlamasını köylerinde geçirmek isteyen Bursalılar, cuma günü gittikleri 4 dağ ilçesinden kısıtlamanın bitmesinin hemen ardından tekrar Bursa şehir merkezine döndü. Kısıtlamanın hemen ardından Bursa’ya dönen binlerce Bursalı araç trafiği oluşturdu.

Keles'ten dönüş yapanlar...

Belediye başkanı uyarmıştı

  • Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, geçen hafta yaptığı açıklamada "Sevgili hemşehrilerim maalesef koronavirüsle el ele iftar programlarına son zamanlarda ilçemize özellikle hafta sonlarında Bursa’dan çok sayıda vatandaşımızın geldiği gözlemlenmiş olup, koronavirüs salgını ile ilgili vak’alarda da artış olmaya başlamıştır. Tam bu işten kurtulduk derken maalesef yine pozitif korona vak’alarla karşılaştık. İlçemizde görülen son koronavirüs vak’alarının sebebi hemşehrimizin evlerinde vermiş oldukları, Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın da katıldığı iftarlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle hiç bir şekilde en yakınlarıyla bile iftar programı düzenlenmemesi ve misafir kabul edilmemesi önem arz etmektedir. Hem Bursa’dan gelen vatandaşlarımızın hem de mahallelerimizde oturan hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Sizlerin de bu gibi durumları sıkı bir şekilde takip etmenizi, kaymakamlık, belediye veya kolluk kuvvetlerine bilgi vermenizi önemle istirham ederim" dedi.

Ancak belediye başkanı ve kaymakamın uyarmalarına aldırış etmeyen Bursalılar, kısıtlamanın başlayacağı Cuma günü, tekrar 4 dağ ilçesine giderek hafta sonunu Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerindeki köylerinde geçirdi.

Keles'ten dönüş yapanlar...

Keles'ten dönüş yapanlar...
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