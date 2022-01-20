Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz: ‘Omicron hafif’ deyip geçmeyin
Omicron tüm dünyada hızla yayılırken, uzmanlar, ‘Nasılsa artık hafif geçiriliyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söylüyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, “Omicron salgını bitirecek görüşü, şu an bir hipotez. Ayrıca, kovid ve varyantlarının uzun vadede ne tür sonuçlara yol açtığını bilmiyoruz” dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ‘Nasılsa artık hafif geçiriliyor’ diye düşünerek salgını ciddiye almayı bırakmanın risklerine değindi.
Yavuz, salgının henüz ‘endemik’ hale gelmediğini halen pandemik koşullar içinde olduğumuzu vurgulayarak tedbirlere dikkati çekti. Salgın sonlanıyormuş gibi hareket etmenin bedelini ağır ödeyebileceğimizi söyleyen Yavuz, “Omicron salgını bitirecek görüşü, şu an bir hipotez. Bilimsel yaklaşım, olumsuz senaryolar üzerinden hazırlanmanız gerektiğini söylüyor bize. Hastalık yüzde 25 daha hafif seyirli bile olsa, o kadar fazla insana bulaşıyor ki, ölüm ve hastaneye yatış sayılarının çok daha yüksek olabileceğini matematik modellemeler gösteriyor şu anda. Mücadelenizi bunlar üzerinden yürütmeniz gerekiyor.” dedi.
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OMİCRON DA ÖLDÜRÜYOR
Yavuz, virüsün uzun vadeli etkilerinin hala bilinmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Virüs 2 yıl oldu ortaya çıkalı ama henüz uzun dönem etkilerinin neler olacağı tamamen bilinmiyor. İlerleyen dönemde ummadığımız sonuçları çıkabilir. Mesela MS (Multipl Skleroz) hastalığının da viral bir hastalık olduğu neredeyse gösterilmiş durumda. Dolayısıyla bilinmeyen bir virüs, hem de ölümcül olduğunu biliyoruz, Omicron da olsa öldürebildiğini görüyoruz; nitekim hastanemize de çok ağır seyreden hastalar geliyor, kaybettiğimiz hastalar oluyor.”
HIZLI TESTLER GÜNDEMDE
Yavuz, hastanelerde oluşan PCR yoğunluğundan kaynaklı ‘hızlı test’ alternatiflerinin gündemde olduğunu söyledi. Yavuz, şunları kaydetti: “Bilim Kurulu’nda testleri, test yöntemlerini çok yakından takip eden arkadaşlarımız var. Hızlı testler kullanıma girer girmez, Bilim Kurulu’nun da gündemine geldi ve tartışıldı bu konu; Sağlık Bakanlığı’na da önerildi hızlı test kullanımı.”
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Yarıyıl tatili riskli olacak
Yarın başlayacak yarıyıl tatiliyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, “Her yer inanılmaz kalabalık olacak, bütün kış otelleri oldukça yoğun. Ben buraların yemek yenilen alanlarını düşünüyorum; Omicron edinmek için ya da Kovid olmak için gerçekten ideal ortamlar. O yüzden kalabalıklara girmeyin. Hele aşısızlar kesinlikle girmesinler. Eksik aşılı olanlar da mutlaka dozlarını tamamlasınlar. En azından ölüm riski neredeyse 13 kat daha düşük aşısızlara göre. Maskenizi asla çıkarmayın.” dedi.