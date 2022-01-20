Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof Serap Şimşek Yavuz Omicron hafif deyip geçmeyin
TÜRKİYE

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz: ‘Omicron hafif’ deyip geçmeyin

Omicron tüm dünyada hızla yayılırken, uzmanlar, ‘Nasılsa artık hafif geçiriliyor’ düşüncesinin yanlış olduğunu söylüyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, “Omicron salgını bitirecek görüşü, şu an bir hipotez. Ayrıca, kovid ve varyantlarının uzun vadede ne tür sonuçlara yol açtığını bilmiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz: ‘Omicron hafif’ deyip geçmeyin
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, ‘Nasılsa artık hafif geçiriliyor’ diye düşünerek salgını ciddiye almayı bırakmanın risklerine değindi.

Yavuz, salgının henüz ‘endemik’ hale gelmediğini halen pandemik koşullar içinde olduğumuzu vurgulayarak tedbirlere dikkati çekti. Salgın sonlanıyormuş gibi hareket etmenin bedelini ağır ödeyebileceğimizi söyleyen Yavuz, “Omicron salgını bitirecek görüşü, şu an bir hipotez. Bilimsel yaklaşım, olumsuz senaryolar üzerinden hazırlanmanız gerektiğini söylüyor bize. Hastalık yüzde 25 daha hafif seyirli bile olsa, o kadar fazla insana bulaşıyor ki, ölüm ve hastaneye yatış sayılarının çok daha yüksek olabileceğini matematik modellemeler gösteriyor şu anda. Mücadelenizi bunlar üzerinden yürütmeniz gerekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

OMİCRON DA ÖLDÜRÜYOR

Yavuz, virüsün uzun vadeli etkilerinin hala bilinmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Virüs 2 yıl oldu ortaya çıkalı ama henüz uzun dönem etkilerinin neler olacağı tamamen bilinmiyor. İlerleyen dönemde ummadığımız sonuçları çıkabilir. Mesela MS (Multipl Skleroz) hastalığının da viral bir hastalık olduğu neredeyse gösterilmiş durumda. Dolayısıyla bilinmeyen bir virüs, hem de ölümcül olduğunu biliyoruz, Omicron da olsa öldürebildiğini görüyoruz; nitekim hastanemize de çok ağır seyreden hastalar geliyor, kaybettiğimiz hastalar oluyor.”

HIZLI TESTLER GÜNDEMDE

Yavuz, hastanelerde oluşan PCR yoğunluğundan kaynaklı ‘hızlı test’ alternatiflerinin gündemde olduğunu söyledi. Yavuz, şunları kaydetti: “Bilim Kurulu’nda testleri, test yöntemlerini çok yakından takip eden arkadaşlarımız var. Hızlı testler kullanıma girer girmez, Bilim Kurulu’nun da gündemine geldi ve tartışıldı bu konu; Sağlık Bakanlığı’na da önerildi hızlı test kullanımı.”

Yarıyıl tatili riskli olacak

  • Yarın başlayacak yarıyıl tatiliyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavuz, “Her yer inanılmaz kalabalık olacak, bütün kış otelleri oldukça yoğun. Ben buraların yemek yenilen alanlarını düşünüyorum; Omicron edinmek için ya da Kovid olmak için gerçekten ideal ortamlar. O yüzden kalabalıklara girmeyin. Hele aşısızlar kesinlikle girmesinler. Eksik aşılı olanlar da mutlaka dozlarını tamamlasınlar. En azından ölüm riski neredeyse 13 kat daha düşük aşısızlara göre. Maskenizi asla çıkarmayın.” dedi.

Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br>
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Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
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Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
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İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.
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Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br>
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Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br>
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Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br>
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İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br>
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br>
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Ateş veya titreme<br>
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Öksürük
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Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br>
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Tükenmişlik
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Kas veya vücut ağrıları<br>
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Baş ağrısı<br>
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Yeni tat veya koku kaybı<br>
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Boğaz ağrısı<br>
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Tıkanıklık veya burun akıntısı<br>
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Mide bulantısı ya da kusma<br>
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İshal
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İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br>
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Yüksek ateş,<br><br>
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Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik...
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Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...

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