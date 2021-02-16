Koronavirüs BioNTech CEOsu Prof Dr Şahin Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz
DÜNYA

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Şahin: Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, virüsün gelecek 10 yıl için bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama halen başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Biontech'in Almanya'nın Marburg kentindeki üretim tesisleri.
Biontech'in Almanya'nın Marburg kentindeki üretim tesisleri.

Dünya Bankası-IMF Türk Çalışanları Derneği (WITSA), BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin katılımıyla "Salgını Yenmede Uluslararası İşbirliği" başlıklı bir video konferans etkinliği düzenledi.

Dünya Bankası Kıdemli Ekonomisti Sibel Kulaksız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, mevcut ve gelecek salgınlara karşı mücadelede uluslararası kuruluşlar ile özel sektörün küresel çabaları daha iyi desteklemek için nasıl iş birliği yapabileceği ele alındı.

"Projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk"

Prof. Dr. Uğur Şahin, konuşmasında, BioNTech'in kanser için immünoterapi tedavileri geliştirmek amacıyla kurulduğunu belirterek, geçen yıl ocak ayında salgının farkına varmalarıyla bir şeyler yapma sorumluluğu hissettiklerini anlattı.

Projeye başlamaya karar verdiklerinde bunun başarılı olacağına dair hiç bir kanıtın olmadığına işaret eden Şahin, projenin amacının mümkün olan en kısa sürede aşı geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Şahin, projeye başlarken finansmanın nasıl olacağını bilmediklerini belirterek, "Bu projeyi nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorduk. Örnek vermek gerekirse, gelecek iki yıl için toplam bütçemiz yaklaşık 350 milyon dolardı ve projenin 1,5 milyar civarında giderinin olacağını biliyorduk." dedi.

"Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik"

Projeye başlarken sadece bilimsel ve teknolojik yeterliliğe sahip olduklarını bildiklerini aktaran Şahin, şimdi etkili bir aşıları olduğunu kaydetti.

Şahin, "Aşıyı 10 milyondan fazla insana tedarik ettik ama hala başaracak çok şey var. Aşımızı tüm dünyadaki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Sadece ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin değil gelişmekte olan ülkelerin de aşıya eriştiğinden emin olmak istiyoruz." diye konuştu.

İşbirliğinin önemini vurgulayan Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor." dedi.

Aşı dağıtımında eşitlik vurgusu

Dr. Özlem Türeci de mümkün olduğunca hızlı, güvenilir ve etkili bir aşı geliştirmek için "ışık hızı" ile projeye başladıklarını anlattı.

Aşının dağıtımı ve erişiminde eşitlik sağlamak istediklerini belirten Türeci, uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.

Türeci, salgının benzeri görülmemiş bir boyuttaki sağlık krizi olduğuna işaret ederek, aşıyı geliştirirken birçok engeli aştıklarını, benzer şekilde şimdi de aşının dağıtımında engellerin üstesinden gelmek zorunda olduklarını ifade etti.

Düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıya erişiminin gelişmiş ülkelere kıyasla daha zor olduğunu belirten Türeci, depolama ve nakil zorluklarının olduğunu aktardı.

Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi
DÜNYA
Hollanda'da mahkeme sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına karar verdi

AB ekonomisi 2020 yılında yüzde 6,4 küçüldü
EKONOMİ
AB ekonomisi 2020 yılında yüzde 6,4 küçüldü

Abone Ol Google News
Ozan Kabak tarihe geçti

Ozan Kabak tarihe geçti

RB Leipzig-Liverpool maçında tarihi an.
Eskişehirde korkunç cinayet

Eskişehir'de korkunç cinayet

​Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi.
Çalık, o görüşmeyi Yeni Şafaka anlattı

Çalık, o görüşmeyi
Yeni Şafak'a anlattı

"​Pervin Buldan'ın insani ilişkiler çerçevesinde aradım."
Sonuç şaşırtıcı

Sonuç şaşırtıcı

​Rus bilim insanlarından dikkat çeken araştırma.
İstanbulluların <br>karla imtihanı

İstanbulluların
karla imtihanı

​Kayan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı.
'Yerinde karar' <br>dönemine geçtik

'Yerinde karar'
dönemine geçtik

​Bakan Koca'dan toplantı ardından flaş açıklama.
HDP'li Beştaş'ın <br>yüzüne söyledi

HDP'li Beştaş'ın
yüzüne söyledi

"​Sözlerim sırtını PYD'ye dayayan alçaklara..."
Fiyatlar fırladı!

Fiyatlar fırladı!

​Kar ve fırtına balık tezgahlarını vurdu.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Gara şehitlerine acı veda

Gara şehitlerine acı veda

​Aynı gün kaçırıldılar birlikte defnedildiler.
Türkçe kimliğimizdir

Türkçe kimliğimizdir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den ilan etti.
Vali Yerlikaya duyurdu

Vali Yerlikaya duyurdu

​İstanbul'da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

​Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da
Gündem

Ağrı'da "sahte gelin” örgütüne operasyon: 6 zanlı tutuklandı

Ağrı'da suç işlemek amacıyla örgüt kurarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla "sahte gelin" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz
Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Bizim Yunus' Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Dilini kaybeden bir milletin hafızasını, benliğini hatta inancını kaybedeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı. Hep birlikte 'Dünya Dili Türkçe' dememiz gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'ye istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla seferberlik ilan ediyoruz. Bu çalışmalara gereken her türlü desteğin verileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama
Gündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndan Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Doğan Cüceloğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, "Müteveffanın kafa kısmında düşmeye bağlı kanamanın olduğu anlaşılmış olup, konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir." denildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.