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Koronavirüs Bir dizi kronik rahatsızlığa rağmen 90lık çift virüsü yendi İlaçlarımızı düzenli kullandık
TÜRKİYE

Bir dizi kronik rahatsızlığa rağmen 90’lık çift virüsü yendi: İlaçlarımızı düzenli kullandık

Osmaniye'de yaşayan 92 yaşındaki Mahmut İslah ve 90 yaşındaki Eşi Hüsne İslah koronavirüse yakalandı. Yaşlı çift, şeker, astım, kemik erimesi, alzheimer hastalıklarına rağmen virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, “Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah’a şükür bu hastalığı atlattık” dedi.

Haber Merkezi İHA
Bir dizi kronik rahatsızlığa rağmen 90’lık çift virüsü yendi: İlaçlarımızı düzenli kullandık
90'lık çift koronavirüsü yendi.

Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi’nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti bir süre önce Covid-19’a yakalandılar. Yaşlı karı kocanın her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift evlerinde tedavi oldular. 10 gün süren karantinanın ardından tekrar test yaptıran Mahmut ve Hüsne İslah çiftinin testleri negatif çıktı.

'Doktorum' dedi karantinadaki yaşlı çifti dolandırdı
KORONAVİRÜS
'Doktorum' dedi karantinadaki yaşlı çifti dolandırdı

"Allah’a şükür bu hastalığı atlattık”

Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, “Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah’a şükür bu hastalığı atlattık” dedi.

Koronavirüse yakalanan yaşlı çift tedavilerinin ardından taburcu oldu
OYNAT 00:36
Koronavirüse yakalanan yaşlı çift tedavilerinin ardından taburcu oldu
Sivas'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavilerinin ardından virüsü yenen Ali İhsan Corut (82) ile eşi Kamer Corut (78) taburcu edildi. Ali İhsan ve Kamer Corut'un taburcu olma anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yaşlı çiftin hastane personeline ettiği dualar ise dikkat çekti.



Mahmut İslah ise, “Hastalığı atlattık Allah’a şükür. Hiç kolay değil ama zor bir hastalıkmış” diye konuştu.
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