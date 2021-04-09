Koronavirüs Doktorum dedi karantinadaki yaşlı çifti dolandırdı
TÜRKİYE

'Doktorum' dedi karantinadaki yaşlı çifti dolandırdı

Tokat'ta koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantinada olan Emir ve Hatice Şirin çiftinin evlerine kendisini doktor olarak tanıtarak giden şüpheli, 3 bin lirayı çalarak kaçtı. Jandarma, yaşlı çiftin paralarını çalan 2 kişiyi arıyor.

Haber Merkezi DHA
Doktorum dedi karantinadaki yaşlı çifti dolandırdı
Emir (77) ve Hatice (70) Şirin.

Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu 2 çocuk sahibi Emir (77) ve Hatice (70) Şirin çifti evlerinde karantinaya alındı. Önceki gün çiftin evlerine gelen bir kişi kendini doktor olarak tanıttı. Emir Şirin'i muayene etme bahanesi ile eve girerek, içerdeki cüzdanı alan şüpheli, daha sonra dışarıda bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

  • Cüzdanının çalındığını fark eden Emir Şirin evinin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin ifadelerini alan ekipler, 2 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"ÇOK PERİŞANDIM"

Olayı anlatan Emir Şirin, "Ben koronavirüs hastasıyım. 'Doktorum' diye geldi. Benim hiç aklım başımda yoktu. Çok perişandım. Sonra içeriye geldi. 'Ben doktorum, seni muayene edip ilaç vereyim' dedi. O esnada cüzdanım yeleğim cebinde idi. Aldı gitti. Cüzdanımda 3 bin lira vardı. Peşine yetişemedim. Paramız kalmadı, bilmiyorum ne yapacağız" dedi.

  • Olayın görgü tanığı Aziz Topal ise, "Bir siyah araba geldi bana 'kara üzüm satıyoruz' dedi. Bu mevsimde ne üzümü diye sordum. O anda da diğer arkadaşı Emin Şirin'in evine yöneldi. 'Onlar koronavirüs hastası gitmeyin' dedim. 'Biz sağlıkçıyız' dediler. Ben de 'sağlıkçı adam üzüm satar mı' diye sordum. Biraz konuştuk. Sonra ben eve gittim. Kısa süre sonra Emin Şirin'in sesi duydum. Dışarı çıkıp ne olduğunu sorduğumda soyulduğunu söyledi" diye konuştu.

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