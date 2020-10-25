Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisovun Kovid-19 testi pozitif çıktı
DÜNYA

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PSR testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Boyko Borisov
Boyko Borisov

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şu anda sadece genel bir halsizlik hissediyorum, ancak doktorlar ev ortamında tedavi önerdi" diyen Borisov, evinde karantinada kalacağını duyurdu.

Borisov, son günlerde temasta olduğu tüm kişilerin listesini Devlet Sağlık Müfettişliğine bildirdiğini aktarak, "Gerekli kurallara uygun davranırsak hepimizin bu sorunla baş edeceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

Bölgesel Geliştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un PSR testinin cuma günü pozitif çıkması sonrası Başbakan Borisov'un yaptırdığı üç testten ilk ikisi negatif çıkmıştı.

Bu arada Başbakan Borisov'la yakın temasta çalışan Tarın Bakanı Desislava Taneva, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Bölgesel Geliştirme Bakanı Petya Avramova ve Basın Müşaviri Sevdalina Arnaudova’nın tedbir amaçlı gönüllü olarak karantinaya girdikleri açıklandı.

İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini geçti: Tedbirler sıkılaştırıldı
KORONAVİRÜS
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini geçti: Tedbirler sıkılaştırıldı

İspanya'da salgın ağırlaşıyor: Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
KORONAVİRÜS
İspanya'da salgın ağırlaşıyor: Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
Abone Ol Google News
Çok kısa sürdü

Çok kısa sürdü

​Ermenistan, üçüncü kez ilan edilen ateşkesi ihlal etti.
Fransızsitelerine saldırı

Fransız
sitelerine saldırı

​Ülke genelindeki çok sayıda siteye erişim kesildi.
Bakanlıktansatılık onlarca araç

Bakanlıktan
satılık onlarca araç

​Fiyatlar 20 bin TL'den başlıyor..
Ateşkes yürürlükte

Ateşkes yürürlükte

​ABD iki ülkenin anlaştığını duyurmuştu.
Trabzon'da feci kaza

Trabzon'da feci kaza

​El frenini çekmeyi unuttu, annesi hayatını kaybetti.
İhracatta<br>seferberlik zamanı

İhracatta
seferberlik zamanı

​Dolar kurundaki yükseliş fırsatları da beraberinde getiriyor.

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Oyunlarını bozduk hedef olduk

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, yaptırım tehditlerine meydan okudu.
Savaş suçu işliyor

Savaş suçu işliyor

​Ermenistan çocukları cepheye sürdü.
Almanya’dan Mesut’a özür

Almanya’dan Mesut’a özür

​Almanya Futbol Federasyonu resmi özür mektubu gönderdi.
İnsanlığın yüz karası

İnsanlığın yüz karası

​Aşağılık faşiste Türkiye'den sert tepki geldi.
Kapalı alanda <br>4 dakikada bulaşıyor

Kapalı alanda
4 dakikada bulaşıyor

​Havaların soğuması tedbirlerin önemini artırıyor.
Boykot karşılık bulmadı

Boykot karşılık bulmadı

​Türkiye'ye karşı boykot çağrıları rakamlara yansımadı.
Ticaride açığı<br>iç pazar kapattı

Ticaride açığı
iç pazar kapattı

​Avrupa pazarının boşluğunu yerli müşteri kapattı.
Sessiz ihanet

Sessiz ihanet

​Suudi Arabistan ve BAE sessizliğini koruyor.
MİLGEM Pakistan’a güç katacak

MİLGEM Pakistan’a güç katacak

​Yerli savunma sanayisinin en büyük ihracat atılımı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.