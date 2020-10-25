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Koronavirüs İspanyada salgın ağırlaşıyor Kovid-19a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
DÜNYA

İspanya'da salgın ağırlaşıyor: Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 1 milyonu aşan vaka sayılarının her geçen gün hızla arttığı İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kanarya Adaları dışında ulusal çapta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Mart ve haziran ayları arasında uygulanan OHAL'e nazaran bu kez önlemleri oldukça hafifleten, yerel yönetimlere daha fazla yetki veren hükümet, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

İspanya'da yasa gereği Bakanlar Kurulu'nda alınan OHAL kararı 15 gün boyunca geçerli olurken, uzatılması için meclisin onayı gerekiyor.

Başbakan Sanchez, hükümetin planının OHAL'i yaklaşık 6 ay boyunca uzatmak olduğunu açıklayarak, "OHAL'in 9 Mayıs'a kadar uzatılması için meclise önerge sunacağız. Pandemi bir devlet meselesi, tüm siyasi grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısında konuşan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden 10'unun talebini ve uzman görüşlerini dikkate alarak OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi.

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İkinci dalga çok yoğun

Kovid-19'da ikinci dalganın İspanya ve Avrupa'nın geri kalanında çok yoğun olduğunu vurgulayan Sanchez, "Durum çok ciddi. Virüsle mücadelede en etkili araç olduğu için OHAL'i onaylıyoruz. Birinci dalgada olduğu gibi şimdi de bunu başaracağız." dedi.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında OHAL ilan edilmiş ve bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilip, okullar, barlar, restoranlar ve mağazalar kapatılmıştı.

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Yeni OHAL neleri kapsıyor?

Şimdiki OHAL'de ise salgının yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Navarra, Rioja, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerde zaten uygulanan önlemlerin yasallığı, yaptırım gücü ve denetlenmesi kontrol altına alındı.

İkinci OHAL'de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Bu saatlerde sadece zaruret gerektiren durumlarda (sağlık, iş gibi) dolaşıma izin verilecek.

Ayrıca aile veya arkadaş arasında en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesinin ülke genelinde uygulanacağı bildirildi.

Diğer yandan mevcut durumda uygulandığı gibi, salgının yoğun olduğu özerk bölgelerde yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirilebilecek.

OHAL kararı sadece ülkenin güneybatısındaki turistik bir bölge olan Kanarya Adaları'nda uygulanmayacak.

Almanya ve İngiltere Kovid-19'dan dolayı vatandaşlarına Kanarya Adaları'na gitmemesi yönündeki tavsiyelerini bu hafta kaldırmış ve turizmin çok önemli olduğu bu bölgeye uçuşlar yeniden başlamıştı.

Sanchez, mevcut durumda İspanya'da her 100 bin kişide 300'ün üzerinde olan Kovid-19 vakası ortalamasını 25'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İspanya'da cuma günü açıklanan son verilere göre toplam Kovid-19 vaka sayısı1 milyon 46 bin 132'ye ulaştı, salgın nedeniyle 34 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı hafta sonlarında Kovid-19 verilerini açıklamasa da Katalonya, Bask, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerin günlük yeni vaka verilerinde rekor artışların olduğu görüldü.

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