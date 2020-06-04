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Koronavirüs Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir
TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. Erdoğan, "Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi. 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunulduğunu belirten Erdoğan, "gavi.org" internet sitesinden canlı olarak takip edilebilen 2020 Küresel Aşı Zirvesi’ne bir video mesaj göndererek, mesajında, Türkiye’nin korona virüs (Kovid-19) ile mücadelede kendi ihtiyaçlarının yanı sıra 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğundan ve Türkiye’de yapılan aşı geliştirme projelerinden bahsetti. Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı ve bağışıklaştırma için küresel ittifakın 2021-2025 yılı hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyorum. Kovid-19, esasen büyük bir aile olduğumuzu kaderimizin ve geleceğimizin ortak olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye’nin salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve iş birliğinin altını çizdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın ve işbirliğinin altını çizmiştir. Bu süreçte bir taraftan kendi ihtiyaçlarımızı giderirken, diğer taraftan da tüm dostlarımızın yardımına koştuk. Şimdiye kadar 102 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduk" diye konuştu.

"75 milyon euro harcadık"

  • "Şüphesiz aşının bulunması kadar insanlığın ortak malı olması, herkes için yeterli sayıda üretilmesi de son derece önemlidir. Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Türkiye, salgının başından bu yana küresel dayanışmanın altını çizmiştir."

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