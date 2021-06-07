Koronavirüs DSÖden altı haftadır gelen kritik rakamları açıkladı
DÜNYA

DSÖ'den altı haftadır gelen kritik rakamları açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatında "cesaret verici işaretler" görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ'ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi AA
DSÖden altı haftadır gelen kritik rakamları açıkladı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının küresel çaptaki adaletsiz dağılımına tepkisini tekrarladı.

"Giderek artan bir şekilde çift yollu bir salgın görüyoruz." diyen Ghebreyesus, salgında pek çok ülke tehlikeli bir durumla karşı karşıyayken, nüfusunun büyük bir kısmını aşılayan ülkelerde ise kısıtlamaların kaldırılmasının tartışıldığını belirtti.

Ghebreyesus, aşıların adaletsiz dağılımının virüsün yayılmaya devam etmesine neden olduğunu ve bunun da yeni ortaya çıkan varyantların aşıların daha az etkili olma riskini beraberinde getirdiğini vurguladı.

"Adaletsiz aşılama tüm uluslar için bir tehdit"

İlk Kovid-19 aşılamalarının başlamasının ardından geçen 6 ayda, yüksek gelirli ülkelerin dünyadaki mevcut dozların neredeyse yüzde 44'ünü uyguladığını belirten Ghebreyesus, buna karşın düşük gelirli ülkelerde ise bu dozların sadece yüzde 0,4'ünün uygulandığına dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Bu istatistikle ilgili en sinir bozucu şey, aylardır değişmemiş olmasıdır. Adaletsiz aşılama, yalnızca en az aşıya sahip olanlar için değil, tüm uluslar için bir tehdittir." uyarısında bulundu.

"Küresel olarak, salgının gidişatında cesaret verici işaretler görmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanan Ghebreyesus, kendilerine bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, olumlu gidişata karşın dünya çapında hala "karışık bir tablo" gördüklerini, geçen hafta DSÖ'ye bildirilen ölü sayılarının Afrika, Amerika ve Batı Pasifik bölgelerinde arttığını belirtti.

G7 liderlerine "hemen aşı bağışlayın" çağrısı

Aşılara en fazla erişimi olan ülkelerde, ileri yaş grupları arasında ölüm oranlarında düşüş gözlemlediklerine işaret eden Ghebreyesus, zengin ülkelere aşı bağışı yapma çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, dünya genelinde nüfusun yüzde 10'unun eylül sonu, yüzde 30'unun da yıl sonuna kadar aşılanması çağrısında bulunduğunu anımsatarak "Bu hedeflere ulaşmak için eylül ayına kadar ilave 250 milyon doza ihtiyacımız var. Sadece haziran ve temmuz ayları için ise 100 milyon doza ihtiyacımız var. Bu hafta sonu G7'nin liderleri yıllık zirvede bir araya gelecek. G7'yi sadece dozların paylaşılmasını taahhüt etmeye değil, hemen haziran ve temmuz aylarında bu paylaşımı yapmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

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