Aşılama hızla artıyor: İşte il il aşı olan kişi sayısı

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 7 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 847 bin 112, ikinci doz aşı ise 13 milyon 205 bin 812 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 52 bin 924 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 358 bin 308 doza ulaştı.

İl il aşı sayıları.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 33 bin 94, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 134 bin 889 toplamda 5 milyon 167 bin 983, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 492 bin 994, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 114 bin 59 toplamda 2 milyon 607 bin 53, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 539, ikinci doz aşı sayısı 910 bin 887, toplamda 2 milyon 122 bin 426 doz olarak kayıtlara geçti.

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