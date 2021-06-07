Koronavirüs Aşılama hızla artıyor İşte il il aşı olan kişi sayısı
TÜRKİYE

Aşılama hızla artıyor: İşte il il aşı olan kişi sayısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 31 milyon 52 bin 924'e ulaştı. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 358 bin 308 doza ulaştı.

Haber Merkezi AA
Aşılama hızla artıyor: İşte il il aşı olan kişi sayısı
Arşiv

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 7 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 847 bin 112, ikinci doz aşı ise 13 milyon 205 bin 812 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 31 milyon 52 bin 924 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte yapılan aşı miktarı ise 358 bin 308 doza ulaştı.

İl il aşı sayıları.
İl il aşı sayıları.

İstanbul'da yapılan birinci doz aşı sayısı 3 milyon 33 bin 94, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 134 bin 889 toplamda 5 milyon 167 bin 983, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 492 bin 994, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 114 bin 59 toplamda 2 milyon 607 bin 53, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 211 bin 539, ikinci doz aşı sayısı 910 bin 887, toplamda 2 milyon 122 bin 426 doz olarak kayıtlara geçti.

Aşılama hızla artıyor: İşte il il aşı olan kişi sayısı
KORONAVİRÜS
Aşılama hızla artıyor: İşte il il aşı olan kişi sayısı
Abone Ol Google News
18 yaşına girer girmez muhtar oldu

18 yaşına girer girmez muhtar oldu

Dün yapılan seçimi kazanan genç muhtarın ilk sözleri.
Kızı için raket sallıyor

Kızı için raket sallıyor

Viranşehirli anne yöresel kıyafetle korta çıktı.
Vakalar direnç noktasında

Vakalar direnç noktasında

Günlük vaka sayısında hedefe az kaldı.
HDP'ye yeniden kapatma davası

HDP'ye yeniden kapatma davası

Yargıtay 500 partili hakkında siyasi yasak istedi.
TBMM'de ne işi var?

TBMM'de ne işi var?

​AK Parti'den kalkışma çağrısı yapan vekile sert tepki.

8 Haziran'da en büyük deniz temizliği seferberliği başlatılacak.

​Putin dolara yönelik ikinci hamleyi açıkladı
Transferde <br>usulsüzlük iddiası

Transferde
usulsüzlük iddiası

​İtalyan savcının açtığı soruşturma büyük yankı uyandırdı.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ahmet Şık için harekete geçti

Yüzde 5<br>iddiasına yalanlama

Yüzde 5
iddiasına yalanlama

Bakanlık: Kota yüzde 2,5 olarak uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.