Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı - Koronavirüste son durum

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı

Dünya genelinde Koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 250 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 253 bin 597 kişi yeni tip koronavirüsü yenmeyi başardı.

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  • İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 964 kişi sağlığına kavuştu.
  • Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (38 bin 80), Almanya (26 bin 400), İtalya (20 bin 996), İran (19 bin 736), Fransa (15 bin 438) ve ABD (14 bin 828) oldu.

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