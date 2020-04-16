Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini geçti. Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 bin 913, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 713'e ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 33 bin 387 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 21 bin 645 ile İtalya, 19 bin 130 ile İspanya, 17 bin 167 ile Fransa, 13 bin 729 ile İngiltere, 4 bin 869 ile İran, 4 bin 857 ile Belçika ve 3 bin 856 ile Almanya takip etti.

Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor
FOTOĞRAF 20
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Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.
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Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 48 artarak 639 bin 733'e, can kaybı 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a ulaştı.
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Vaka ve ölü sayısındaki bu ani artışın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) artık muhtemel koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmeye başlamasından kaynaklandığı belirtiliyor.
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CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu pozitif çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.
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ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Almanya'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.
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Eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 203 bin 337 olan vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 495 artışla 214 bin 832'ye çıktı.
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Amerika'nın New York kentinde Koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonu taşındı.
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini geçti
Title
Title
Koronavirüs ABD'yi yıktı: Sahipsiz cenazeler adaya feribotla taşınıyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 931 artarak 30 bin 990'a çıktı. New York kentinde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sahipsiz cenazeleri, uzun yıllardır kimsesizler mezarlığı olarak kullanılan Hart Adası'na gömülüyor. Adaya feribotla soğuk hava tertibatlı kamyonlar taşındı.


Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında da 3 bin 342 kişi yaşamını yitirdi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise 3 bin 315 ile Hollanda, 1764 ile Brezilya, 1518 ile Türkiye, 1333 ile İsveç, 1281 ile İsviçre ve 1048 ile Kanada oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 210 civarında ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 535 bin 249 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 441 bin 551 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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