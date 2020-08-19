Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Dünyada koronavirüs bilançosu 787 bin kişi öldü, vaka sayısı 22 milyonu aştı
DÜNYA

Dünyada koronavirüs bilançosu: 787 bin kişi öldü, vaka sayısı 22 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 457 bine yükselirken, iyileşenlerin sayısı 15 milyon 172 bini, can kaybı ise 787 bini aştı. FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri 2021'e ertelendi. Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan 4 aylık bebek öldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 673 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 175 bin 686 oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 32 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" konumundaki Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 418 bine, can kaybı ise 110 bin 171'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2 milyon 554 bin olarak açıklandı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 835 bini aşarken, can kaybı 53 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 96 bine çıktı.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
OYNAT 00:00
Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?


Belçika'dan test yaptırmayanlara 4 bin avro ceza

Belçikalı hükümet yetkilileri, seyahat kısıtlamaları kapsamında "kırmızı bölge" ilan edilen ülkelerden gelenlere, Kovid-19 testi yaptırmamaları halinde 4 bin avroya kadar para cezası verileceğini açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının iki kat arttığı bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan ve başka patolojik hastalıkları da bulunan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Slovenya, vaka sayılarında artış gözlenen Hırvatistan'da bulunan vatandaşlarına hafta sonuna kadar ülkeye dönme çağrısında bulunarak, aksi halde iki haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1303
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Ağustos koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 23, vaka sayısı 1303

DSÖ'den Irak'ta "sağlık krizi" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte 4 binden fazla yeni vaka tespit edilen Irak'ta, büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi "CanSino" tarafından geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine onay verdi.

Tunus, Kovid-19 test sonucunun negatif olduğuna ilişkin sağlık raporu bulunmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlaması planlanan karşılaşmalar, salgın sebebiyle 2021'e alındı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik açıklamalar: Son bir buçuk ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık
Abone Ol Google News
İşgalci İsrail şaşırtmıyor

İşgalci İsrail şaşırtmıyor

​BAE-İsrail normalleşmesini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ile saldırdılar.
Yunanistan karıştı

Yunanistan karıştı

Başbakan Miçotakis'in danışmanı istifa etti.
TİHAdan bir başarı daha

TİHA'dan
bir başarı daha

​Bayraktar Akıncı 20 bin feet testini tamamladı.
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit ​Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Okullar ve 65 yaş açıklaması

Okullar ve 65 yaş açıklaması

Bakan Koca, merak edilen soruları cevapladı.

Kuzey Irak'a <br>nokta atışı

Kuzey Irak'a
nokta atışı

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü.
İlk adımı Google attı

İlk adımı Google attı

​Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.
İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi

​Karar usule ve yasaya uygun bulundu.
En havalı karşılaşma

En havalı karşılaşma

​Polisin SİHA'sı ile jandarmanın SİHA'sı havada denk geldi.

Beşiktaş maçına<br>provokatif forma

Beşiktaş maçına
provokatif forma

​Yunan takımından olay karar: UEFA ne diyecek?
Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye dezenfekte aracı ihraç ediliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.