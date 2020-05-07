Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Dünyanın en fazla fakirleşen insanı açıklandı Virüs nedeniyle 30 milyar dolar kaybetti
DÜNYA

Dünyanın en fazla 'fakirleşen' insanı açıklandı: Virüs nedeniyle 30 milyar dolar kaybetti

Bloomberg Billionaires Index’e göre, Fransız şirket LVMH’nin (Moet Hennessy–Louis Vuitton) sahibi Bernard Arnaud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 30 milyar dolar kaybetti.

Haber Merkezi Diğer
Bernard Arnaud
Bernard Arnaud

Bloomberg, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Bernard Arnaud’nun dünyanın bir çok ülkesindeki butiklerinin bir aydan fazla bir süredir kapalı olduğunu ve LVMH’nin hisselerinin yüzde 19 değer kaybettiğini belirtti.

LVMH’nin finans direktörü Jean-Jacques Gioni'ye göre şirketin geleceği, lüks mal satışlarının üçte birinden fazlasını oluşturan Çin pazarına bağlı olacak.

Mart ayında, dünyanın en zengin 20 kişisinin serveti, Kovid-19’un piyasalar üzerindeki etkisi nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar azaldı. Forbes’e göre, bunlar arasında en çok kaybeden kişi Bernard Arnaud oldu.

Bernard Arnaud, 90 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinin üçüncü sırasında bulunuyor. Listenin başını 141.8 milyar dolarlık servetiyle Amazon CEO'su Jeff Bezos çekiyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise 105.7 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer alıyor.

Abone Ol Google News
Sultangazi Hasekide duygusal anlar

Sultangazi Haseki'de duygusal anlar

​Doktor ve hastalar arasında bakın neler yaşanıyor...
Yıkıntılar arasında iftar

Yıkıntılar arasında iftar

​Esed rejimi ve destekçilerinin eseri!
Pazar yasağı kalktı

Pazar yasağı kalktı

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.
Türkiye <br>SİHA süper gücü

Türkiye
SİHA süper gücü

Danimarka gazetesinden dikkat çeken analiz.
Vuhan'da yeni sistem

Vuhan'da yeni sistem

​Derste maske takıyorlar, ellerini yıkayıp okula tek sıra giriyorlar...
İngiliz medyası <br>yine patladı

İngiliz medyası
yine patladı

​Sağlık Bakanlığına 'sorun olmadığı' teyidi geldi.

102 yıl önce verilen mücadele

102 yıl önce verilen mücadele

​İspanyol Gribi salgınından hiç görmediğiniz fotoğraflar.

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Bir günde <br>539 kişi öldü

Bir günde
539 kişi öldü

​İngiltere, salgını kontrol altına alamıyor.
Görüntüler pes dedirtti

Görüntüler pes dedirtti

​Koronavirüs yoğunluk haritasını umursamadılar.
Ödemeleri <br>yarın başlatıyoruz

Ödemeleri
yarın başlatıyoruz

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.
Üç bankaya yasak

Üç bankaya yasak

Kur manipülatörlerine karşı ilk adım atıldı.
Kumarbazlar<br> korona dinlemiyor

Kumarbazlar
korona dinlemiyor

​Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel bile yapmışlar.
Darbe imasına soruşturma

Darbe imasına soruşturma

​Menderes'i gösterip Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti...
İGDAŞ<br>faturaları iade!

İGDAŞ
faturaları iade!

EPDK, 'mevzuata aykırılık' tespit etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.